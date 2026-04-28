Segunda División
Así está la clasificación de Segunda División: El Almería adelanta al Dépor y Las Palmas no frena
La jornada 37 de LaLiga Hypermotion se saldó con varios duelos directos que han sido clave
La Segunda División está al rojo vivo y este fin de semana ha saltado por los aires la parte alta de la clasificación. El Almería ha aprovechado el tropiezo blanquiazul en El Plantío. El partido entre el Burgos y el Deportivo estaba marcado en rojo por todos porque era un duelo directo en el que los coruñeses podían dejarse puntos. El triunfo indálico ante el Granada (2-4) permite a los de Rubi ponerse segundos con 67 puntos, apretar al Racing de Santander, y adelantar al Deportivo.
El empate en El Plantío permite que el Almería haya podido asaltar la segunda posición tras golear en Los Cármenes con una gran actuación de Arribas. Aunque los locales empezaron ganando gracias a un gol de Pedro Alemañ, el canterano del Real Madrid fusiló tres veces en media hora para firmar un hat trick y meter en posición de ascenso directo al conjunto de Rubi. Miguel de la Fuente amplió la ventaja y Sáenz puso el definitivo 2-4 ya en el tiempo de descuento. El Almería, así, es segundo con dos puntos de ventaja sobre el Dépor.
Así se mueve el resto de la clasificación por arriba
La zona alta de Segunda División está en un puño. La jornada arrancó el viernes con goleada del Eibar, el último equipo en sumarse a una carrera que ya es de ocho escuadras. Pero, además, la UD Las Palmas venció al Cádiz por 1-2 en un partido clave tanto por arriba como por abajo.
Otro de los enfrentamientos directos del fin de semana acabó con triunfo del Castellón, por 2-3 ante el Málaga. Esto sitúa a los orelluts en cuarta posición, a un punto del Deportivo.
Actualmente, por debajo del Dépor, que es tercero con 65 puntos, está el Castellón con 64, la UD Las Palmas con 63 y el Burgos con 61. Ahí se marca el corte. Con los mismos puntos que el equipo de El Plantío está el Eibar, séptimo y, a uno, el Málaga. El Andorra, con 55, es noveno. Ahí se produce el corte, aunque el equipo del Principado ha ganado cinco de los últimos seis encuentros y todavía sueña con la proeza.
La zona baja en LaLiga Hypermotion
El Mirandés venció este domingo a la Cultural Leonesa y alcanza los 36 puntos, a dos del Cádiz. El equipo jabato, con este resultado, se reengancha de lleno a la pelea por la salvación, y adelanta al Real Zaragoza, que perdió en el derbi contra el Huesca después de un derbi muy caliente en el que Andrada fue el triste protagonista por su agresión a Pulido.
El lunes, la derrota del Cádiz deja más viva que nunca la pelea por la permamencia. El equipo gaditano marca la salvación con 38 puntos, pero ya tiene a dos tanto al Huesca como al Mirandés; y a tres al Real Zaragoza. El próximo fin de semana se enfrentará a la Cultural Leonesa en el Reino de León.
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