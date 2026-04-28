El CTA reconoce el error en el penalti de Quagliata: "El VAR no debería haber intervenido"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) a través de su programa Tiempo de revisión, en el que analizan algunas acciones durante la semana, reconocen el error arbitral cometido por Andrés Fuentes Molina y el encargado del VAR, Luis Mario Milla Alvendiz en el penalti señalado a Giacomo Quagliata tras un choque con Sergio González. La acción permitió a Curro empatar el partido en El Plantío y al Deportivo le ha costado dos puntos clave en la carrera por el ascenso a Primera División, perdiendo su segunda plaza esta jornada. El CTA considera que el movimiento "es natural" y el VAR "no debería haber intervenido". La acción arrastró mucha polémica e incluso una queja pública del Deportivo por las diferencias en los criterios arbitrales.

El CTA reconoce que Fuentes Molina y Milla Alvendiz se equivocaron al decretar el penalti en El Plantío que le ha costado dos puntos al Deportivo. "Un defensor del Deportivo salta para disputar un balón de cabeza realizando un movimiento natural de brazos. El atacante del Burgos, sin opción clara de jugar el balón, invade el espacio del defensor e impacta con los brazos de este", explica la presentadora y narradora del programa Tiempo de revisión, en el que analizan distintas jugadas a lo largo de la semana.

Considera el organismo arbitral que "los movimientos naturales de los brazos en la mecánica del salto no constituyen ninguna infracción si no existe acción adicional que pueda convertir la acción en punible". Y, por tanto, "no puede sancionarse el penalti cuando el atacante es el que provoca el contacto".

El veredicto es claro: "Para el CTA el movimiento es natural y la decisión de campo es correcta. Por tanto el VAR no debería haber intervenido".

En Youtube (minuto 3.53) y otras plataformas, lo analizan en vídeo:

Así fue la revisión del penalti a favor del Burgos ante el Deportivo

La RFEF hizo pública la comunicación entre Milla Alvendiz, encargado del VAR, y el trencilla de campo. "Observamos que el defensa antes de golpear el balón, impacta con el brazo en la cara del dorsal número 6 atacante", señalan desde Las Rozas.

Fuentes Molina, tras ver las imágenes, da la razón a su compañero: "Efectivamente, como comentas, observo cómo golpea con el brazo de manera temeraria en el cuello del contrario, cometiendo penalti".

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Posteriormente, el trencilla valenciano decide "sancionar el penalti" y "amonestar al jugador del Dépor", antes de señalar la decisión final.