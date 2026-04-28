Segunda División
El Dépor activa la reserva de entradas para el partido en Cádiz: precio, cantidad y fechas clave
El encuentro será el próximo 8 de mayo en el Nuevo Mirandilla
El club gestionará 228 entradas de las 380 que ha puesto a disposición el equipo gaditano
El Deportivo visitará el Nuevo Mirandilla el próximo viernes 8 de mayo a las 20.30. Será un partido clave en la recta final del campeonato y, también, el reencuentro con el Cádiz de Lucas Pérez e Imanol Idiakez. Este lunes, el técnico vasco se estrenó con derrota, y el equipo de la Tacita de plata llegará muy necesitado de puntos en plena carrera por la permanencia. El equipo coruñés contará con una zona visitante de 380 aficionados, y ha habilitado la reserva a través de internet de las entradas, que serán sorteadas. La entidad blanquiazul gestionará 228, mientras que el resto (152) corresponden a la Federación de Peñas. Tendrán un precio de 20 euros y cada socio podrá retirar dos por carnet.
A través de la página web de reservas del club, los socios blanquiazules podrán apuntarse a la lista para el sorteo. Tendrán hasta el viernes uno de mayo, a las 21.00, hora en la que cerrará la posibilidad de acceder a una butaca en la zona visitante del Nuevo Mirandilla. Posteriormente, se designarán los ganadores del sorteo, que podrán retirar un máximo de dos entradas por abono.
Las localidades que no hayan sido retiradas el lunes 4 de mayo a las 18.00 serán asignadas a los suplentes, que también se designarán en el propio sorteo. El límite final será el martes 5 de mayo a las 18.00. No habrá, por tanto, venta física en la OAD de Riazor.
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