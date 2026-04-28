El Dépor activa la reserva de entradas para el partido en Cádiz: precio, cantidad y fechas clave

El Deportivo visitará el Nuevo Mirandilla el próximo viernes 8 de mayo a las 20.30. Será un partido clave en la recta final del campeonato y, también, el reencuentro con el Cádiz de Lucas Pérez e Imanol Idiakez. Este lunes, el técnico vasco se estrenó con derrota, y el equipo de la Tacita de plata llegará muy necesitado de puntos en plena carrera por la permanencia. El equipo coruñés contará con una zona visitante de 380 aficionados, y ha habilitado la reserva a través de internet de las entradas, que serán sorteadas. La entidad blanquiazul gestionará 228, mientras que el resto (152) corresponden a la Federación de Peñas. Tendrán un precio de 20 euros y cada socio podrá retirar dos por carnet.

A través de la página web de reservas del club, los socios blanquiazules podrán apuntarse a la lista para el sorteo. Tendrán hasta el viernes uno de mayo, a las 21.00, hora en la que cerrará la posibilidad de acceder a una butaca en la zona visitante del Nuevo Mirandilla. Posteriormente, se designarán los ganadores del sorteo, que podrán retirar un máximo de dos entradas por abono.

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Las localidades que no hayan sido retiradas el lunes 4 de mayo a las 18.00 serán asignadas a los suplentes, que también se designarán en el propio sorteo. El límite final será el martes 5 de mayo a las 18.00. No habrá, por tanto, venta física en la OAD de Riazor.