Deportivo
Altimira evita la polémica: "Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar"
"No pedimos ni cosas buenas ni malas, que sea igualdad para todo el mundo", incide el lateral diestro
Adrià Altimira se reencontrará este fin de semana con el Leganés. Club en el que vivió "un año muy bonito" en Primera División pese a terminar en descenso. El lateral diestro se ha convertido en una de las piezas clave del equipo desde su aterrizaje en A Coruña. Pese a la polémica por el penalti señalado a Quagliata, se centra en el futuro: "Son cosas en las que no hay que centrarse. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar".
"Al final nosotros simplemente no pedimos ni cosas buenas ni malas, que sea igualdad para todo el mundo. Si se ha dado así, y ha rectificado, genial. Es cosa pasada. Centrarnos en lo próximo y cabeza arriba", reflexionó Adrià Altimira sobre la polémica de este fin de semana que ha costado dos puntos al equipo blanquiazul. "Sabíamos que era un campo muy complicado. Obviamente, fuimos a por la victoria, a por los tres puntos, quizá con la sensación agridulce de que lo tuvimos en algún momento", añade sobre el encuentro, aunque lo importante pasa por "hacer bueno" el punto ganando al Leganés este fin de semana.
Sobre la jugada, Altimira explicó cómo la vivieron: "Es una acción que desde el principio el árbitro no pita nada y pensamos que no había nada. Son cosas en las que no hay que centrarse. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar. A seguir pensando en el viernes, que es lo más importante".
Altimira no se fía del Leganés
El lateral diestro cree que es importante tener "respeto" y "humildad" ante un Leganés que, aunque no está en una buena dinámica, tiene "jugadores con mucho nivel" y es un equipo "muy peligroso".
Cree que será clave la figura de la afición. Tres de los cinco partidos que quedan serán en Riazor: "Es un plus para nosotros. A cualquier equipo le creará muchas dudas. Va a ser como un jugador más. Hay que aprovechar esto en casa. También fuera se está desplazando mucha gente, que es importante".
Altimira no quiere hacer cuentas de cara a la carrera por el ascenso. Lo importante, incide, es "ir sumando, si es de tres mucho mejor", para estar "cerquita" porque está todo muy apretado. "Mentiría si digo que no queremos estar en ascenso directo. Quedan muchos puntos. Cinco partidos pasan rápido. Hay que afrontarlos como una final. Si hacemos las cosas bien nos veremos en otra situación".
También valora la situación que vive el club, con siete jugadores a una tarjeta de estar amonestados: "Hay momentos que te puede condicionar más o menos. Al menos yo, y cada uno de los apercibidos, somos conscientes de la situación. No vamos a dejar de hacer algo por la tarjeta. Si nos tienen que sacar una amarilla nos la sacarán, es fútbol. Estamos preparados para cualquier cosa".
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