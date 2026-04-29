El Dépor ya conoce el horario y el día para jugar ante el Andorra en Riazor: Jornada 40 de Segunda División

El Deportivo ya conoce qué día y a qué hora jugará ante el Andorra, en el partido de la jornada 40 de Segunda División que supondrá el penúltimo en Riazor esta temporada en el campeonato regular. El equipo blanquiazul está inmerso en la pelea por el ascenso a Primera División. Tiene dos puntos menos que el Andorra y, actualmente, le tocaría jugar la promoción de ascenso. Después de recibir al Leganés este viernes uno de mayo a las 18.30; y tras la visita al Nuevo Mirandilla el próximo viernes día 8 a las 20.30, Riazor acogerá la jornada 40 de LaLiga Hypermotion el domingo 17 de mayo.

El Día de las letras gallegas, un domingo que puede ser muy especial para el club, con el cambio de topónimo en el horizonte, el Deportivo tendrá partido ante el Andorra. La escuadra del Principado actualmente es novena y, aunque no se está jugando nada, si continúa su racha de victorias podría acerarse a la zona de promoción y llegar con opciones de entrar en el play off. Eso sí, necesitaría seguir ganando cada partido para acudir a Riazor con posibilidades.

El partido entre el Deportivo y el Andorra ha sido marcado para el domingo 17 de mayo. La hora genera controversia. Hay a quien le gusta, hay quien la odia. El duelo se disputará a las 14.00. A los aficionados blanquiazules les tocará llevar bocadillo al estadio. Una franja que, esta temporada, ha tocado poco en A Coruña, aunque no será la primera vez para la parroquia deportivista.

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Leganés y Cádiz son los dos rivales previos. Posteriormente, el Deportivo se enfrentará al Real Valladolid, en Pucela, y acabará el curso ante Las Palmas.