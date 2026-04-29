Liga F
Espe Pizarro y su futuro en el Dépor Abanca: "Estamos hablando"
La jugadora charrúa es una pieza clave en el equipo y cree que puede "dar más" en el futuro
El impacto de Espe Pizarro en el Deportivo Abanca ha sido total. La jugadora uruguaya aterrizó este verano en A Coruña, pero los problemas físicos le impidieron tener continuidad en sus primeros meses. Sin embargo, en este 2026 está siendo una de las claves de la mejoría futbolística del equipo coruñés. Este miércoles recibió el premio Estrella Galicia a mejor jugadora del mes. No lo pudo recibir junto a Altimira, como en el anterior mes, pues ya han recibido dos, porque estaba con Uruguay concentrada peleando la clasificación para el Mundial.
"Veremos. Estamos hablando. Veremos", explicó al ser preguntada por su continuidad la próxima temporada. "La primera parte fue un poco a contrapié. Fue duro no poder estar en el equipo la primera vuelta. La segunda ha sido muy bueno mi aporte al equipo. Nunca es fácil adaptarse rápido. Es positiva, pero creo que puedo dar más", analizó sobre su primera temporada.
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