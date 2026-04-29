Mario Nájera: "Mi contrato pone que seré jugador del primer equipo, estoy preparado para lo que venga"

Mario Nájera (Logroño, 2003) se ha reencontrado con su mejor versión en A Coruña. Tras un año complicado en casa, en el club de su infancia, volvió a empezar en un Fabril que ya no era en el que él había crecido. Con Manuel Pablo, en un sistema que le ha dado libertad para llegar desde atrás, ha desatado el fútbol que lleva dentro. Con 13 goles es el máximo goleador de un filial que terminará la temporada este domingo tras haber alzado el título de liga con tres jornadas de antelación. A partir del uno de julio será, a todos los efectos, futbolista del primer equipo del Deportivo. Está deseando agarrar su oportunidad tras casi una década en el club.

Han sido campeones con tres jornadas de margen. Quien lo vea desde fuera pensará que ha sido sencillo. ¿Cómo lo han vivido ustedes?

Ha sido la temporada perfecta, un año soñado. Pero para nada ha sido fácil, ha sido una temporada difícil, empezamos muy bien, parecía que todo iba a ser fácil, pero tuvimos una rachilla mala, de la que supimos salirnos, y a partir de ahí ha sido una segunda vuelta muy buena del equipo en la que hemos sido claramente dominadores de la Liga.

Individualmente, venía de un curso difícil en Logroño. ¿Cómo fue su proceso?

El año pasado fue bastante duro, la verdad. Pero fue un año muy importante para mí, me ha marcado mucho en mi carrera. Me sirvió, sobre todo, para aprender. Ese fue el principal objetivo de la cesión. Irme para volver más fuerte. Fue lo que hice. Desde el primer día que regresé quería que se me viera como el nuevo jugador que soy. Ese era el objetivo de este año. Remarcarme mucho más como jugador y ver de qué soy capaz de hacer.

¿Cómo ha sido ese trabajo suyo? Tanto la parte física, como también la mental.

Sobre todo lo que ha sido es el entrenamiento mental, yo creo. Porque calidad siempre la he tenido. No es algo que haya andado justo. Sí que había aspectos mentales, como leer el juego, estar concentrado, gestionar el error... ese tipo de cosas. Son detalles que cuentan y marcan la diferencia.

¿Tenía la necesidad de volver a sentirse más en casa después de ese año difícil?

Sí, se podría decir que esta es mi casa. Aquí llevo ya siete años, y es un lugar en el que me han cuidado muy bien. Eso también se agradece.

13 goles. Máximo anotador del equipo. ¿Hay un secreto detrás de ese desempeño ofensivo?

Yo intento estar siempre cerca del área. Manuel Pablo me dice que tengo que llegar, que tengo que estar ahí. Luego también ha sido fruto del equipo. Quiero agradecer a mis compañeros que me han ayudado mucho. Sin ellos no hubiera sido posible. Lo demás es fruto del juego, de estar bien colocado, de intentarlo.

¿El sistema ha sido el ideal?

Sí, ha sido un sistema bastante clave este año. Te abría muchas opciones. Tenías pase con el extremo, luego se acercaba el otro interior, también tenías al punta que podía cortar o acercarse... la verdad es que ha sido clave para este ascenso.

Mario Nájera / Gus de la Paz

El futuro de Nájera en el Deportivo

¿Acaba contrato en 2026? ¿Cómo está su situación?

No, no, tengo contrato el año que vine, con el primer equipo.

¿Y cómo plantea su futuro? ¿Ya ha hablado con el club de cara a la próxima temporada?

No sé, mi contrato porque que soy jugador del primer equipo. Lo que pienso es en que acabe la temporada ya para poder pertenecer al primer equipo y estar en dinámica.

El Fabril ha ascendido. ¿Usted se ve en Primera Federación? ¿Qué le gustaría?

No lo sé. El club decidirá lo mejor para mí. Lo que decida, yo lo apoyaré.

¿Está abierto a esa posibilidad de seguir en el Fabril? Ya no será sub 23.

Yo estoy abierto a todo, la verdad. A mí me gusta jugar. Y si estoy cómodo donde me mande el club, ahí estaré.

Ha quemado una etapa en Segunda RFEF. ¿Cómo ve el salto?

El salto que yo dé lo veo bien. Estoy preparado para lo que venga. Tendré mi periodo de adaptación e intentaré adaptarme lo mejor posible a la categoría que sea, de la mejor manera posible.

¿Da vértigo el futuro?

No, para nada. Yo vengo muy reforzado de este año, de lo que hemos conseguido como equipo, creo que a raíz de eso, el año que viene me ayudará para tener confianza.

Lleva muchos años ya en el Deportivo. ¿Cómo ha sido su evolución?

Yo llegué siendo un jugador muy rebelde. Se podría decir así. Donde jugaba en La Rioja, era un fútbol en el que no había control. Allí jugaba, corría, metía goles, y era lo que se hacía. Vine aquí, me colocaron ya de extremo derecho, y tenía que hacer mucho trabajo más defensivo, aprender a colocarme mejor en el campo, a correr menos. Fui aprendiendo un poco más lo que es el fútbol táctico. Creo que ese ha sido mi gran progreso en el fútbol. Luego, también, ese trabajo en el día a día, que sea constante.

Mario Nájera celebra el gol del triunfo / Iago López

Nombres propios del Fabril con Mario Nájera

Cómo ha sido trabajar con Manuel Pablo? ¿Qué ha supuesto para usted?

Manuel Pablo es un grandísimo entrenador. Una de las claves del año ha sido él y su cuerpo técnico. Tenemos un staff que nos exige mucho, pero desde el buen rollo, con amabilidad.

¿Qué clase de entrenador es?

Muy exigente con el trabajo. Eso es indiscutible. Luego, siempre tiene buen rollo. Siempre mira por el jugador, porque esté cómodo, porque esté bien. Es un gran entrenador.

Ha compartido medular con Noé, que ya asoma en el primer equipo. ¿Cómo lo ve?

Me parece genial porque es un compañero excelente. Me encanta cómo juega, el estilo que tiene, esa verticalidad que busca siempre con sus conducciones. Tiene un fútbol muy especial.

Mario Nájera, en Abegondo / GUS DE LA PAZ

En ese intercambio de roles, él más cercano a la construcción, le permite a usted acercarse al gol.

Sí, como he dicho, esas conducciones generan demasiadas cosas y libera muchos espacios. Tenerlo ahí al lado es un apoyo que siempre viene bien.

Durante algunos meses coincidió con Bil Nsongo, que ahora está en el primer equipo. ¿Se veía en los entrenamientos que podía tener esa irrupción?

Yo no conocía a Bi, y me acuerdo de los primeros días de pretemporada, ya me parecía un escándalo, sobre todo esa manera que tenía de pegarse el balón al pecho, era increíble. Le metías un pase malo y el tío te lo bajaba, te lo descargaba de cara. Luego, de cara a gol, también era un animal. Tiene un cañón en la pierna derecha. Los porteros tienen miedo cuando tira. Ahí tiene una fuerza increíble, a ver si sirve para ascender al Dépor.

En su camino, una figura importante ha sido Óscar Gilsanz. Ya no sigue en el club. ¿Qué significó para usted?

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A Óscar le tengo mucho aprecio. Es un entrenador con el que estuve cuatro años. Hemos tenido muchas experiencias y he aprendido mucho de él. Me alegré mucho el año pasado cuando subió al primer equipo, es algo que se merecía. En el club había hecho muchos méritos. Me alegro por el año que hizo, que fue bastante bueno. Solo puedo desearle lo mejor para el futuro. Es muy buena persona.