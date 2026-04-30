Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor, al asalto de la segunda plaza

La Segunda División llega a su recta final. Cinco partidos para finalizar y 15 puntos en juego para decidir qué equipos subirán a Primera División, cuáles competirán en la promoción de ascenso en junio, y qué cuatro escuadras descenderán a Primera Federación. Es el sprint final en LaLiga Hypermotion. Con viernes festivo, se adelantan varios partidos. Andorra y Albacete darán el pistoletazo de salida en una jornada en la que el Deportivo se enfrenta al Leganés a las 18.30 y podrá meter presión a sus competidores. Además, el descenso también se juega desde el viernes, con partido para el Real Zaragoza ante el Granada.

El Deportivo será el primero de los equipos con algo en juego en competir. Este viernes recibe al Leganés a las 18.30, con un ambientazo porque celebrará la fiesta de las peñas desde las 13.00 y con eventos desde las 10.00. El conjunto coruñés parte como tercer clasificado, con 65 puntos. Hacen cuentas en A Coruña sobre cuántos necesitará su escuadra para ascender. De momento, deberá centrarse con ganar este viernes para pasarle la presión a sus rivales. Por encima, con 67 puntos, el Almería, y con 69, el Racing de Santander.

El Real Zaragoza completa la jornada del viernes. A las 21.00, el equipo maño recibe al Granada en el Estadio Modular. Los blancos ocupan la 21ª plaza, con 35 puntos, a uno de Mirandés y Huesca, y a tres del Cádiz, que marca la salvación. Necesita ganar para volver a creer tras cinco partidos sin conocer la victoria. Antes, jugará el Andorra ante el Albacete. Ambos están en tierra de nadie, aunque si gana el equipo del Principado, se situará a tres puntos de la promoción con un partido más. Puede darle tiempo si hace pleno de triunfos.

Los jugadores del Dépor celebran un gol en Riazor ante el Zaragoza / Iago Lopez

La jornada del sábado en Segunda División

El sábado habrá otros tres partidos en la competición. La Cultural Leonesa, colista con 32 puntos, recibe en el Reino de León al Cádiz. Si tiene alguna posibilidad de salvarse pasa por vencer al equipo de Imanol idiakez y Lucas Pérez, que lleva muchas semanas sin ganar. Precisamente, la próxima jornada será el Dépor quien se enfrente a los amarillos en el Nuevo Mirandilla.

A las 18.30, el Castellón recibe en casa al Córdoba. Los orelluts ocupan la cuarta posición. De ganar, igualará los puntos del Almería. Está a uno del Dépor y aguarda un tropiezo de ambas escuadras para volver a engancharse a la pelea por el ascenso directo. Los blanquiverdes son décimos, con 54 puntos.

A las 21.00, cierran el sábado el Eibar y el Málaga. Los de Ipurua son el mejor equipo de este 2026 en Segunda División, junto al Andorra, mientras que los malacitanos suman cuatro puntos de los últimos 12 en cuatro duelos directos ante el Dépor, Las Palmas, Almería y Castellón. Estos dos últimos se saldaron con derrota. Los boquerones son octavos, fuera de play off con 60 puntos. Los armeros, con 61, séptimos, igualados con Burgos.

La jornada del domingo en LaLiga Hypermotion

El Racing de Santander abre el domingo ante el Huesca (14.00). Los de José Luis Oltra se han reenganchado a la pelea por la permanencia y necesitan dar la sorpresa en casa del líder. El conjunto cántabro, tras empatar ante el Ceuta, no se puede permitir despistes.

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Las Palmas cerrará el domingo ante el Valladolid (21.00) poco después de que el Burgos visite a la Real Sociedad B. El equipo canario tiene 63 puntos por 61 de los blanquinegros. Por último, el lunes jugará el Almería ante el Mirandés. Partido clave por los intereses de ambas escuadras. El equipo de Rubi llegará sabiendo todos los resultados.