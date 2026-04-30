El Deportivo entra en territorio desconocido para jugarse el ascenso a Primera División

Al galope y sin poder mirar atrás, el Deportivo se lanza de frente a por el tramo decisivo de la temporada. 15 puntos en juego en mayo, con cinco partidos que marcarán el rumbo del club. Sobre la mesa, un premio tan mayúsculo como regresar, casi una década después, a Primera División. El equipo de Antonio Hidalgo tendrá que hacer unos números casi impolutos y aguardar algún tropiezo del Almería o del Racing de Santander. Y deberá, además, lograrlo ante equipos a los que esta temporada no ha ganado. Un reto mayúsculo para bajar el telón.

El conjunto blanquiazul empieza a ver el final de la travesía. Está cerca y, a la vez, todavía lejos. El Almería ha sacado dos puntos de distancia que pueden ser decisivos dentro de un mes, cuando el equipo coruñés acuda a la última cita, que se celebrará el fin de semana del 31 de mayo, ante la UD Las Palmas. Un duelo directo, quizá a vida o muerte, ante el equipo canario, actualmente quinto clasificado a solo dos puntos de distancia. Está todo tan comprimido que fallar ya no es una opción.

El Deportivo acude a este tramo final tras haber logrado nueve de los últimos 15 puntos; 19 de 30 y 28 de 45. En todas las tablas que relación la forma hay un denominador común en la cabeza de la competición: la escuadra blanquiazul siempre está arriba, entre los más regulares. Ocho derrotas lo atestiguan. Solo la UD Las Palmas iguala el dato. Nadie ha perdido tan poco como el equipo de Antonio Hidalgo, siempre dentro de los partidos. Aunque en las últimas jornadas, los despistes han provocado la pérdida de margen. Volaron dos puntos ante el Málaga en un córner; dos en Huesca en los últimos minutos; y otros dos por un penalti mal señalado en Burgos.

La competición va tan al límite que está obligando al Dépor a marcar dos goles para ganar los partidos. Por delante, un calendario nada amable para alargar una racha que, actualmente, se extiende a ocho jornadas sin conocer la derrota. Desde aquel 0-2 ante el Granada, el Deportivo ha sumado cuatro victorias y cuatro empates.

Lucas Noubi, durante el partido ante el Burgos / Fernando Fernández

El Deportivo, obligado a mejorar los registros de la ida

El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo tendrá que mejorar los números de la primera vuelta ante los equipos que se enfrentará en las próximas semanas si quiere ascender de manera directa. En la parte inicial del campeonato no logró vencer a ninguno de los cinco contra los que se enfrentará en mayo. Este viernes recibe al Leganés en Riazor, contra el que empató tras remontar un 2-0. Fue el estreno de Samuele Mulattieri, con tanto incluido (2-2).

Ante el Cádiz, ya en 2026, el equipo blanquiazul igualó (2-2) en un encuentro en el que dos despistes permitieron a los gaditanos igualar la contienda. Fue el mismo marcador que contra la UD Las Palmas, e idéntico resultado que contra el Valladolid, aunque entonces fue 1-1, con un jugador más durante mucho tiempo. De los cinco, solo el encuentro ante el Andorra acabó en derrota. Sucedió en diciembre, en una de las dos crisis de resultados que tuvo el Dépor esta campaña (octubre y diciembre).

Ascender pasa por unos números que superen a los del Almería, por lo menos. Con 15 puntos en juego, obligará al Dépor a ganar varios de los encuentros que quedan. No hay margen de error ya para los pupilos de Antonio Hidalgo.

Así está el golaveraje particular

La Segunda División llega sumamente apretada a su tramo final. Tanto, que los emparejamientos directos y las matemáticas se han convertido en una constante para estudiar los movimientos en la tabla. La liga se rige por un sistema claro: en caso de empate entre dos equipos, se calculan los duelos entre ambas escuadras en Liga. Si la igualada es de tres o más equipos, se calcula los resultados entre ellos haciendo la suma total. El Deportivo, por su parte, llega en una situación gris a este momento. Tiene el golaveraje ganado al Almería, lo que le permitió ser segundo varias semanas. También le sale en positivo ante el Eibar, séptimo con cuatro puntos menos, pero también dentro de la carrera por la promoción.

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Sin embargo, Castellón, Racing de Santander y Málaga quedarían por encima del equipo coruñés en caso de empate. Con el Burgos, está igualado, por lo que habría que atender a la diferencia de goles (anotados menos encajados). Los blanquiazules suman +17; los blanquinegros, +11. Además, en el horizonte al Dépor todavía le queda un partido más ante un rival de la zona alta: la UD Las Palmas. La ida fue un 2-2. Los canarios suman +18 actualmente.