Deportivo
Así será la fiesta de las peñas del Dépor: hinchables, música, eventos y un nuevo espacio en los Arcados de Riazor
A partir de las 10.00 arrancarán los eventos y, la fiesta, desde las 13.00
El club estrenará a las 11.00 'DÉ Beach Club', frente a la playa
Este viernes uno de mayo, fecha en la que el Deportivo jugará ante el Leganés en Riazor, la hinchada blanquiazul realizará su tradicional fiesta de las peñas, que cada año se realiza en el último mes de competición. Habrá música, actividades para los más pequeños y comida para disfrutar de una gran jornada que arrancará desde las 13.00h con el escenario situado en la Rúa Almirante Cadarso, detrás de la Tribuna de Riazor. Además, el club estrenará nuevos espacios en los Arcados de Riazor.
La Federación de Peñas, con más de un treintena de locales colaboradores, así como el apoyo del RC Deportivo, Estrella Galicia y el Concello de A Coruña, organizan El Día de las Peñas 25-26. La tradicional fiesta de la afición blanquiazul. Arrancará a las 13.00h, se pausará para disfrutar del encuentro entre el Dépor y el Leganés, y continuará posteriormente.
La Piel del Oso, The Muppets, Komando Combate y The Black Age serán los grupos que pongan color a la tarde. También habrá DJ. Y, para los más pequeños, actividades en la explanada del pabellón de Riazor. Churrasco, pizza, helados, churros... no faltará absolutamente nada para disfrutar de una gran jornada de deportivismo.
La fiesta para los más pequeños y 'DÉ Beach Club'
A Coruña se prepara para su fiesta tradicional de las peñas del Deportivo. A las 10.00 arrancarán las primeras actividades en la explanada de Riazor, con una zona dedicada a los más pequeños: "hinchables, juegos y múltiples sorpresas", anuncia el Deportivo, para que las familias "puedan disfrutar" del día festivo.
El club, además, estrenará el DÉ Beach Club, un espacio situado en los Arcados de Riazor, con vistas privilegiadas, que abrirá sus puertas a partir de las 11.00.
- Doble terraza y vistas privilegiadas: el bar a 10 minutos de A Coruña para disfrutar del puente de mayo junto a la ría
- Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
- ¿Qué coche comprar? Un estudio de la Universidade da Coruña desmonta los mitos sobre la sostenibilidad del coche eléctrico
- El 'top model' de A Coruña que conquistó el mundo regresa para vestir Monte Alto: 'Si a Alcaraz le gusta una de mis prendas, se la daría
- Los hoteles de A Coruña, ante el traslado del concierto de El Último de la Fila de Riazor a Santiago: 'Esperamos que algunas reservas se mantengan
- Espacio Coruña anuncia la apertura de nuevos negocios y la próxima llegada de más operadores
- El Gobierno licita la integración ambiental de Alfonso Molina en A Coruña tras una década de tramitación
- Dani Rodríguez: 'Como deportivista, después de tantos años, me queda esa espinita de haber podido jugar en el Deportivo