Así será la fiesta de las peñas del Dépor: hinchables, música, eventos y un nuevo espacio en los Arcados de Riazor

Este viernes uno de mayo, fecha en la que el Deportivo jugará ante el Leganés en Riazor, la hinchada blanquiazul realizará su tradicional fiesta de las peñas, que cada año se realiza en el último mes de competición. Habrá música, actividades para los más pequeños y comida para disfrutar de una gran jornada que arrancará desde las 13.00h con el escenario situado en la Rúa Almirante Cadarso, detrás de la Tribuna de Riazor. Además, el club estrenará nuevos espacios en los Arcados de Riazor.

La Federación de Peñas, con más de un treintena de locales colaboradores, así como el apoyo del RC Deportivo, Estrella Galicia y el Concello de A Coruña, organizan El Día de las Peñas 25-26. La tradicional fiesta de la afición blanquiazul. Arrancará a las 13.00h, se pausará para disfrutar del encuentro entre el Dépor y el Leganés, y continuará posteriormente.

La Piel del Oso, The Muppets, Komando Combate y The Black Age serán los grupos que pongan color a la tarde. También habrá DJ. Y, para los más pequeños, actividades en la explanada del pabellón de Riazor. Churrasco, pizza, helados, churros... no faltará absolutamente nada para disfrutar de una gran jornada de deportivismo.

Cartel de la Fiesta de las peñas / LCO

La fiesta para los más pequeños y 'DÉ Beach Club'

A Coruña se prepara para su fiesta tradicional de las peñas del Deportivo. A las 10.00 arrancarán las primeras actividades en la explanada de Riazor, con una zona dedicada a los más pequeños: "hinchables, juegos y múltiples sorpresas", anuncia el Deportivo, para que las familias "puedan disfrutar" del día festivo.

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El club, además, estrenará el DÉ Beach Club, un espacio situado en los Arcados de Riazor, con vistas privilegiadas, que abrirá sus puertas a partir de las 11.00.