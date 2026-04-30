Hidalgo: "Hay que tener tranquilidad, hay tensión y todo el mundo juega sus cartas"

Al Deportivo le quedan cinco finales para terminar la competición y lograr un hueco en las dos codiciadas plazas de ascenso directo. "Hay que seguir vivos por el objetivo, peleándolo", incide Antonio Hidalgo, quien no hace cuentas de cara al final. Se centra en el Leganés, rival este viernes (Riazor, 18:30). "Es un rival con muchísimo talento", advierte en la previa el técnico catalán.

"Llegan los momentos decisivos, momentos que queremos vivir todos desde que empezó la pretemporada. Esto va de sumar de tres. Mañana es nuestro partido", arengó Antonio Hidalgo antes de recibir al Leganés. Al Deportivo le quedan cinco finales para el final. Un sprint en el que incide en tener "contundencia" a nivel defensivo. "Estamos encajando en muchos partidos, cerrar la portería no es sencillo. Hay que elevar la contundencia defensiva", analiza sobre un problema que está castigando al conjunto blanquiazul, que solo ha dejado nueve veces la portería a cero esta temporada. Las victorias también pasan por marcar más: "Para ganar partidos hay que hacer goles, tenemos que tomar buenas decisiones".

De cara al partido de la jornada 38, Hidalgo cuenta con todos los jugadores de la plantilla a su disposición, excepto David Mella. Ximo Navarro "notó una sobrecarga" en El Plantío, pero ha "evolucionado" positivamente. Lo han cuidado, entrenó con "normalidad" miércoles y jueves, y el técnico catalán cuenta con él para el encuentro: "Nos transmite que está perfectamente. Tiene una edad, un recorrido, se conoce perfectamente".

Tras la polémica en Burgos, con un penalti señalado a Quagliata que el CTA señaló posteriormente que estaba mal señalado, el Deportivo emitió una queja pública por las presiones externas a los colegiados y las diferencias de criterios. "Llevo mucho tiempo en esto, estoy muy centrado en mí. Soy muy respetuoso con lo de fuera. Siempre voy a hablar de lo mío. No me voy a preocupar de lo que pasa en otros sitios", remarcó el técnico en un momento de mensajes cruzados entre rivales. "Hay que tener tranquilidad, hay tensión, todo el mundo juega sus cartas. A partir de ahí, pensar en el partido de mañana. Nuestra gente nos va a empujar muchísimo", añade.

Antonio Hidalgo da instrucciones durante el partido / Iago Lopez

El penalti de Quagliata y la evolución de Bil Nsongo

Respecto al penalti de Giacomo Quagliata, Hidalgo lo asume "con tranquilidad" y "naturalidad" porque es algo que "no vuelve". No obstante, considera que hay que en el fútbol español falta "sentido común", ya que el italiano vio la novena amarilla y, pese a que el CTA dice que estuvo mal señalada, el Dépor no está en plazo de alegarla, por lo que no se le retirará. "No podemos darle más vueltas. Las mejores noticias fueron los minutos de Escudero que nos dio", comentó el técnico.

Antonio Hidalgo valora también la evolución de Bil Nsongo, quien ha emergido con gran velocidad y se ha hecho un hueco en el primer equipo: "Ha crecido muchísimo. Nos ha ido dando soluciones a última línea. Los delanteros viven del gol y encima está haciendo goles. Es una aparición buenísima, de la cantera, con sentimiento, con pertenencia, se juntan muchas cosas. Estoy muy contento con él".

El entrenador blanquiazul considera que existe una gran competencia en todas las líneas debido a la amplitud de plantilla. Algo que "habla del nivel" que existe, es cómo Samuele Mulattieri ha perdido importancia en las últimas jornadas. "Samuele tiene que seguir. En nuestros centrales pasa lo mismo, tienen un nivel muy parejo. Ahora a Arnau le toca jugar menos, pero está trabajando increíble. Ellos tienen que empujar siempre. Eso es lo grande y lo bueno que tiene la plantilla", incide.

Las mejores imágenes del partido del Deportivo en Burgos (1-1) / Fernando Fernández

El Leganés, rival de este fin de semana

Respecto al Leganés, rival este fin de semana, explica que es un equipo con mucha calidad, en especial "de medio campo hacia delante", con jugadores "diferenciales y con buen uno para uno". Se imagina un partido difícil y disputado: "Tendremos que estar muy ajustados sin balón. Es un equipo que estaba confeccionado para estar arriba y eso a veces es difícil de asimilar".

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El Dépor viene de jugar ante un Burgos que estaba en la pelea por el ascenso y ahora se enfrentará a un rival que lucha todavía por la salvación. "Nunca sabes" cuál de las dos opciones será más difícil, explica Hidalgo, quien considera que cada rival tiene "su peligro y su dificultad", aunque todavía están en un momento del curso en el que todos los equipos "necesitan sumar de tres".