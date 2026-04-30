Igor Oca confirma ocho bajas en el Leganés para visitar al Deportivo

Igor Oca, en la previa del partido ante el Deportivo, ha reconocido que viajan a A Coruña con ocho bajas confirmadas. El Leganés, 16º clasificado con seis puntos de ventaja sobre el descenso, está todavía inmerso en la pelea por la salvación. Llegan, además, tras una dura derrota que ha hecho que el vestuario reflexione internamente sobre lo sucedido. "Las bajas han sido una constante. Iremos ajustando en la medida de los jugadores de que dispongamos", expresó los problemas físicos que asolan su plantel.

"Cissé, Marvel y Guirao, por sanción. Melero está mucho mejor, pero hemos decidido que no forme parte de la expedición. Franquesa y Leiva tienen unas molestias que les impiden participar, más Jorge y Peña, que esperemos que complete la semana que viene y pueda estar en el partido de casa", explicó el entrenador del Leganés, Igor Oca, sobre qué jugadores se perderán el partido de este fin de semana.

El Leganés, pese a ser un aspirante al ascenso a principio de curso, se ha visto metido en la pelea por el descenso. Todavía tiene margen, pero no lo tiene sellado. "No quisiéramos que se redujera. La motivación puede venir a través de buenas cosas, pero debería existir cuando las cosas no van bien. Estamos en unas condiciones en las que no nos debemos permitir vernos en una situación peor para poder activarnos", expresa sobre la distancia con la zona baja.

Igor Oca, técnico del Leganés / CD Leganés

El partido que espera ante el Deportivo

Igor Oca resta importancia al ambiente que se encontrará en Riazor porque ya han tenido "situaciones similares en Málaga". "Hemos analizado concienzudamente a pesar del poco espacio de tiempo entre partidos, y creado el mayor número de certezas posibles para competir bien en A Coruña", añade sobre el estado anímico tras la derrota por 4-0 el pasado fin de semana.

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El entrenador del Leganés, sobre las sensaciones con las que llega, expresa que es importante "gestionar bien las emociones" en el momento actual: El equipo está vivo, y estamos en una competición en la que varios equipos han salido de eso. Tenemos la oportunidad de revertirlo contra el Dépor y la ilusión de poder hacerlo. Llegamos con una buena preparación".