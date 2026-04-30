RC Deportivo - CD Leganés: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 38 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo se enfrenta al Leganés en la jornada 38 de LaLiga Hypermotion. Un partido especial porque será el día de la fiesta de las peñas del club, con eventos, música y diversión desde las 13.00 en los aledaños de Riazor. El conjunto blanquiazul se juega mucho en casa, ante su público, y Antonio Hidalgo espera un gran encuentro que permita a los coruñeses seguir en la pelea por el ascenso directo.

La jornada arrancará en Riazor. El Deportivo, tercer clasificado, podría dormir de nuevo en ascenso directo en caso de ganar al Leganés, que es 16º con 42 puntos. Será un partido clave para aprender a los rivales directos del conjunto coruñés.

David Mella será la única baja del conjunto coruñés. Llegan los momentos decisivos, momentos que queremos vivir todos desde que empezó la pretemporada. Esto va de sumar de tres. Mañana es nuestro partido", arengó Antonio Hidalgo antes de recibir al Leganés. El técnico confirmó la presencia de Ximo Navarro. El lateral "notó una sobrecarga" en El Plantío, pero ha "evolucionado" positivamente. Lo han cuidado, entrenó con "normalidad" miércoles y jueves, y el técnico catalán cuenta con él para el encuentro: "Nos transmite que está perfectamente. Tiene una edad, un recorrido, se conoce perfectamente".

El Leganés acude con más de media docena de bajas a Riazor: "Cissé, Marvel y Guirao, por sanción. Melero está mucho mejor, pero hemos decidido que no forme parte de la expedición. Franquesa y Leiva tienen unas molestias que les impiden participar, más Jorge y Peña, que esperemos que complete la semana que viene y pueda estar en el partido de casa", explicó el entrenador del Leganés, Igor Oca, sobre qué jugadores se perderán el partido de este fin de semana.

Hidalgo sigue el Dépor-Córdoba en la banda de Riazor. / La Liga

Horario del partido entre el Deportivo y el Leganés

El Deportivo quiere mantenerse en la senda del triunfo después de haber ganado al Mirandés en casa y haber cosechado un empate ante el burgos en el último encuentro jugado.

El RC Deportivo - CD Leganés se disputará este viernes uno de mayo a las 18.30 horas en el Estadio de Riazor.

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Dónde ver en TV el partido entre el Leganés y el Deportivo

El encuentro entre el Deportivo y el Leganéstendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales. En esta ocasión, no se emitirá también en abierto en TVG y GOL y en la plataforma Agalega.gal. En LA OPINIÓN te tendremos al tanto de todo con nuestra previa y con todo el pospartido.