RC Deportivo - CD Leganés: Sin margen de error en un Riazor a rebosar

Arderá Riazor en el sentido más metafórico, aunque otrora ya lo hizo en el literal, con su Dépor dejándose el alma, y casi 30.000 la gargantas en la grada. El equipo blanquiazul arranca la recta final del campeonato. Son los últimos pasos en la carrera hacia Primera División y ya ha gastado sus balas para fallar. Aguarda el Leganés, en un día grande, con fiesta de las peñas en la previa para caldear desde muy temprano el ambiente. El ascenso a Primera se disputa en vivo y en directo en A Coruña.

Hay tantos motivos para creer, para agarrarse con fuerza, que el Deportivo ya solo puede pensar en lo que tiene por delante. Partido a partido, de uno en uno hasta llegar al 31 de mayo. Han pasado varias vidas desde que en agosto rodó por primera vez la pelota en Riazor. Entonces, con el Burgos delante, soñando y pronosticando un futuro que ya es presente. El equipo blanquiazul está a dos puntos del ascenso directo, marcado por el Almería. Cada partido ya es una final y todo se ha estrechado tanto que ningún equipo puede permitirse un despiste.

Antonio Hidalgo podrá contar con Ximo Navarro. El lateral de Guadahortuna es una pieza clave en su equipo. Con el almeriense sobre el campo, el Dépor nunca ha perdido esta temporada. Vio las derrotas ante Castellón y Granada desde el banquillo, pero siempre que ha jugado, su equipo ha puntuado. No obstante, ya no vale solo con seguir sumando. Las distancias se acortan con Castellón y Las Palmas acercándose, y con el Almería queriendo alejarse. Los blanquiazules han ganado cuatro de los últimos ocho partidos, no pierden desde hace dos meses ante el Granada (0-2), pero ha dejado escapar seis puntos ante Málaga, Huesca y Burgos tras adelantarse en el marcador. No podrá hacer más concesiones.

Ximo Navarro / Fernando Fernandez

El Deportivo, con su once de gala y con dos dudas

No se esperan cambios en el equipo coruñés. Si Ximo está bien, jugará. La línea de cinco, que puede ser de cuatro según la altura de Adrià Altimira, seguirá firme. Podría regresar Miguel Loureiro al once titular tras haber sido suplente en El Plantío. Una novedad que, no obstante, sorprende a todos menos a su técnico, quien considera que el nivel de sus cinco centrales es muy parejo. Por delante, más de lo mismo. Mario Soriano y Riki suman dos encuentros consecutivos como pareja. Aguarda Diego Villares una oportunidad para regresar al once en el día en el que podría cumplir 200 partidos con la elástica blanquiazul. La cuenta en Burgos dio 199. Esta campaña ha sumado 26 titularidades en liga y seis encuentros entrando como suplente.

Luismi Cruz, irregular en las últimas semanas, es la pieza que más baila. La falta de alternativas por perfil y posición hace difícil que Hidalgo se atreva a otro recambio. Stoichkov, desde el regreso de Yeremay a los onces, ha perdido importancia. Entre gaditanos hay muchas diferencias en cuanto a rol y qué ofrece cada uno. Arriba, junto al canario, Bil Nsongo ha impuesto su ley a base de goles. Suma cuatro en los últimos 10 partidos y se ha convertido en una pieza clave para el equipo.

Diego Villares, a un partido de los 200 con el Deportivo / Carlos Pardellas

El Leganés supone, además, una buena oportunidad para hacer notar la evolución del equipo. En la primera vuelta, el Dépor no fue capaz de ganar a ninguno de los cinco rivales que le quedan por delante. Deberá hacerlo para presionar a sus rivales más directos. El margen de error va a ser mínimo. Bajo palos, Álvaro Ferllo tendrá mucho que decir en un equipo que, hasta ahora, ha encajado gol en casi dos tercios de la competición. Los blanquiazules solo han sido capaces de dejar nueve veces la portería a cero. O se lanza con todo contra el Leganés y se desata en ataque, o necesitará reforzar la defensa para evitar encajar. Ocho de esas nueve fueron triunfos.

El conjunto pepinero, 16º con 42 puntos, llega a Riazor con la necesidad de ganar para certificar su salvación o, por lo menos, puntuar para alejar a los equipos de abajo. Huesca y Mirandés se han puesto a seis puntos y no quieren ver la distancia acortarse más. El Leganés cuenta con ocho bajas: Cissé, Marvel y Guirao, por sanción. Melero, Franquesa, Leiva y Jorge Peña, por problemas físicos.

Posibles onces titulares de Deportivo y Leganés

Dépor: Ferllo; Altimira, Ximo, Noubi, Barcia, Quagliata; Mario Soriano, Riki y Luismi Cruz; Yeremay y Bil Nsongo.

Leganés: Juan Soriano; Figueredo, Lolo Aguilar, Ignasi Miquel, Naim García; Juan Cruz, Dani Rodríguez, Diawara, Duk; Millán y Óscar Plano.