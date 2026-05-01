2-1 | Ferllo y Noé salvan al Dépor de otro esperpento arbitral

¡Qué sufrimiento, Antonio! No hay otra forma en Segunda División. Lo agradecería el corazón de la gente. El Deportivo tardó una hora en abrir a un resistente Leganés. Duró tan poco la alegría lograda por Eddahchouri que parecía un final ya escrito hace años. Y emergió, primero, Noé Carrillo como protagonista principal antes de un dramático descuento que llevó el partido a parecer una prórroga. Con un penalti (¿cuál?) y una revisión eterna. Riazor que vio esfumarse el sueño del ascenso por otra negligencia arbitral, pero Álvaro Ferllo estaba ahí para salvar otro penalti. Especialista desde los once metros. Puede valer un boleto a Primera División.

Todos corrieron a abrazar a Álvaro Ferllo. A llevarse su camiseta. Fue el héroe en un día en el que no quedaba espacio para más emociones. Primero iba a ser Eddahchouri; luego Noé Carrillo; pero el protagonista terminó siendo el cancerbero, que atajó un penalti tras una prórroga que llevó el partido al 108. Un penalti irrisorio por una mano de Eddahchouri en una posición natural pudo costarle dos puntos a la escuadra coruñesa.

"Que sí, joder, que vamos a ascender", cantó Riazor al acabar. Otra vez. Quien lo diría minutos antes, cuando el cántico era "manos arriba, esto es un atraco". No le faltaba razón a la gente, que atendió al último bochorno del VAR con Melero López a la cabeza y Alejandro Ojaos sobre el verde. Necesitaron casi diez minutos para decidir que Eddahchouri había tocado el balón con la mano. Frente a frente, con la afición encendida, ganó el más frío. El que más cabeza tuvo. Mientras el corazón de todo el mundo iba a mil por hora, el de Ferllo fue de hielo para detener la pena al propio Diawara.

El Deportivo tardó en abrir el marcador

Antes, el fútbol había sido injusto con un Deportivo que había tenido ocasiones de sobra para ponerse por delante. Los casi 29.000 asistentes de Riazor sufrieron y lamentaron todas las oportunidades falladas. Se le hizo larga la espera a Riazor. El dominio blanquiazul fue indiscutible, pero algo pasaba al equipo de Antonio Hidalgo que siempre se atrancaba en los últimos metros. Un pase demasiado largo; un balón franco que no va a gol; e incluso Bil Nsongo, una máquina del remate, durmiéndose en boca de gol tras una asistencia pletórica con el exterior de Yeremay.

Nada le salía al Dépor, que durante la primera parte fue superior, en especial durante la primera media hora, y generó ocasiones de sobra para ponerse por delante. Yeremay rozó el primero desde la frontal, pero ante la falta de contundencia en área rival, el Leganés, durante mucho tiempo agazapado, se soltó.

Juan Cruz pudo castigar el agujero que tuvo durante algunos minutos el Dépor en su carril derecho. La valentía y la temeridad caminan de la mano. El equipo de Hidalgo tejía sus ataques con seguridad, con Riki y Mario en la base, y Yeremay y Luismi por delante dando sentido a la circulación. Incluso a balón parado, con Lucas Noubi rematando de volea a la salida de un córner, el Dépor generó ocasiones. Pero nada valía para tumbar a Juan Soriano.

El Lega, mientras tanto, aprovechó en las botas de Juan Cruz y estuvo a punto de abrir la lata. Al descanso, tras más de un 60% de posesión y superando los 300 pases, todo seguía igual.

Eddahchouri abrió la lata, Noé puso la guinda y Ferllo salvó los puntos

La segunda parte arrancó con la entrada de Diego Villares en lugar de Riki (tenía una amarilla). Bicentenario el villalbés, que cumplió 200 partidos con la camiseta blanquiazul. Después de una semana muy movida por el penalti de Quagliata, el arbitraje volvió a tener su cuota de protagonismo en Riazor. Luismi Cruz estrelló una falta contra la barrera y el colegiado murciano Alejandro Ojaos señaló pena máxima tras una mano de Diawara. Tenía claro el trencilla que era penalti, pero el malacitano Melero López llamó desde el VAR para revisar la acción y anular la acción. Protestó Riazor ante la decisión. De nuevo, la afición vio la repetición en las pantallas del estadio.

El gol no llegó hasta el minuto 61. Se desató Riazor cuando Eddahchouri, recién ingresado, cazó en el interior del área un pase atrás de Luismi Cruz. Lo celebró por todo lo alto Riazor, pero la alegría apenas duró un cuarto de hora. Juan Cruz, el más activo, el más talentoso en el cuadro pepinero, recibió muy solo en la frontal un balón que mandó a guardar.

Es tan impredecible el fútbol que, en el momento en el que Riazor se quedó completamente helado, fue un canterano quien lo hizo despertar de nuevo. Con el 37 a la espalda, en el primer balón que tocó, Noé Carrillo, el hombre de la Copa, se saltó de nuevo el guion. Yeremay, agotado, cayó a la base para hacer de playmaker. De 10. De organizador. Encontró entre líneas al mediapunta fabrilista, que con un control orientado dejó atrás a Diawara y con un golpeo violento sentó a Juan Soriano para elevar a Riazor.

Quedaba tiempo para un final loco. De infarto. Sin ningún tipo de sentido más allá del que desde Las Rozas se pudieron crear. Un centro al segundo palo, con Millán en fuera de juego, derivó en la jugada que marcó el final del encuentro. Primero pedían mano de Villares; después, de Eddahchouri. Estaba en posición natural, pero Melero López envió al trencilla principal a revisar la acción, y este sostuvo la decisión tomada en Las Rozas: penalti.

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Álvaro Ferllo, con amarilla previa, ganó la contienda. Una parada milagrosa en un momento imposible. Se le estaba yendo el ascenso directo al Dépor en ese momento. Se lo estaban arrebatando. Pero el riojano emergió con una gran parada para darle los tres puntos al equipo coruñés. Hubo un carrusel de tarjetas antes de acabar. Trabajo hecho para el equipo blanquiazul, que dormirá segundo.