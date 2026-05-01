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Segunda División

El acta del Dépor-Leganés: tres expulsados, diez amarillas y un trabajador identificado por insultar a un linier

Roberto López, jugador pepinero, vio la roja por decirle al delegado de campo: "Apártate, gordo"

Momento en el que el colegiado expulsado a Cabellud, entrenador de porteros

Momento en el que el colegiado expulsado a Cabellud, entrenador de porteros / CARLOS PARDELLAS

RAC

A Coruña

El encuentro entre el Deportivo y el Leganés estuvo plagado de polémica y se saldó con tres expulsiones, 10 cartulinas amarillas, y la identificación de un trabajador del Deportivo que, tras el encuentro, insultó a uno de los asistentes. Destacan, en especial, la roja directa a Roberto López, futbolista visitante, por decirle al delegado de campo «apártate, gordo», generando «una confrontación con el banquillo contrario», redacta el trencilla.

Alejandro Ojaos Valera, del comité murciano, en el apartado de otras observaciones, señala que, una vez finalizado el encuentro y al entrar al túnel de vestuarios, «una persona se dirigió» al «asistente número 2, muy cercano a él y gritando: ‘Menudos hijos de puta, la que habéis liado hoy». Indica el trencilla en el acta que la persona se fue a la grada y requirieron su identificación, siendo «interceptado por el Cuerpo Nacional de la Policía». «Esta persona resultó ser el fisioterapeuta del club local no estando ejerciendo sus funciones en este partido: Don Daniel Varela Martínez», firma.

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Durante el duelo, también fueron expulsados Roberto Cabellud, entrenador de porteros, por «protestar de forma ostensible» e Ignasi Salafranca, segundo de Antonio Hidalgo, también por «protestar de forma ostensible». En el Dépor fueron amonestados con amarilla Riki, Ferllo, Eddahchouri, Ximo y el delegado Yago Villar; en el Leganés también vieron la tarjeta amarilla Dani Rodríguez, Naim García, Aguilar, Millán y Figueredo.

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