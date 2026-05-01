La afición del Dépor desprende optimismo y disfruta del Día de las peñas: "Ojalá ganar todos los partidos"

El fútbol es mejor cuando se comparte. Con amigos, con vecinos, con familiares. En común. La afición blanquiazul pudo disfrutar de un viernes festivo que fue perfecto para celebrar la tradicional fiesta anual de las peñas. Organizada por la Federación, con la colaboración del Concello, el club y Estrella Galicia, en un evento que sigue creciendo y que arrancó desde primera hora de la mañana.

A las 10.00, los más pequeños pudieron empezar a disfrutar de hinchables y actividades en la explanada del estadio. No tardó en coger color y ambiente, aunque fue a partir de las 13.00 cuando realmente arrancó la fiesta.

La Piel del Oso, The Muppets, Komando Combate y The Black Age fueron los artistas que, en la Rúa Almirante Cadalso, actuaron hasta el inicio del partido entre el Deportivo y el Leganés. Tras el duelo, regresó la música con DJ.

La entidad, además, estrenó DÉ Beach Club, un nuevo espacio situado en los Arcados de Riazor, con vistas privilegiadas, que abrió sus puertas a las 11.00. El autobús de la entidad, con toda la plantilla, llegó con un gran recibimiento al estadio hacia las 17.00.

Optimismo en la previa

Los aficionados blanquiazules desprendían optimismo. Muchos se acercaron a primera hora para disfrutar del ambiente, la comida y la festividad. No había espacio en Almirante Cadalso y, con el paso de las horas, Manuel Murguía se quedaba pequeña para acoger a la masa coruñesa.

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Bea Ramón, aficionada deportivista en la previa, tenía claro antes del encuentro que hay «equipo de sobra para ascender» de manera directa. «Es posible que el Dépor pueda llevarse los máximos puntos posibles, los 15, ojalá ganar todos los partidos», reflexionó tiempo antes de entrar al estadio. Jaime Muñiz, por su parte, expresó que «13 puntos» podrían ser suficientes, a la espera de que alguno de los de arriba pinchase: «Creo que el Almería, a ver si hay suerte». La mayoría los seguidores tenían claro que, aunque se sufriese, el objetivo llegaría de manera directa.