Antonio Hidalgo: "En la última acción no imperó el sentido común"

"En la última situación en nuestra contra no imperó el sentido común. Es una mano natural de Zaka, es imposible que la tenga en otro lado", se quejó Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Riazor al finalizar el partido entre el Deportivo y el Leganés. Los tres puntos se quedaron en A Coruña gracias a que Álvaro Ferllo atajó el penalti de la discordia en los minutos finales. El técnico de Canovelles elogió a su guardameta y pidió más mesura en los momentos de tensión que se vivieron al final del partido. "Se lo estamos poniendo muy complicado al árbitro de campo, que creo que hizo un buen arbitraje. Les tenemos que ayudar más", añadió.

El final grisáceo, que incluso llevó a Massimo Benassi a comparecer en la sala de prensa en lugar de la habitual zona mixta, marcado por la pena máxima y por una ristra de amonestaciones fue, cree Hidalgo, "consecuencia de la tensión". "Desde fuera veíamos esa situación de Zaka muy clara", se limitó a valorar, sintiéndose contento por conseguir el triunfo delante de la afición y por seguir en la pugna por el ascenso directo.

Análisis del partido

Más allá de la polémica que rodeó el final del partido, Hidalgo reconoció que fue un partido con altibajos. "Nuestros primeros 15 o 20 minutos han sido buenos. No acabamos de terminar esas situaciones que eran claras y nos desajustamos con la sensación de que no llegaba el gol. En la segunda parte estuvimos mejor, con más presencia. Los cambios nos dieron ese plus de energía. Es una victoria importantísima para seguir en la pelea", resumió el técnico catalán.

A esa mejoría de la segunda parte ayudó el cambio en el descanso. "Sabíamos que el talento del Leganés estaba, sobre todo, en su parte de arriba. Riki tenía tarjeta y en las últimas situaciones de la primera parte nos crearon situaciones peligrosas. Villares nos dio la templanza que necesitábamos", explicó. Se marchó contento por la contundencia en el área rival y la efectividad en las ocasiones de cara a la portería contraria "para encontrar esos dos goles".

Noé y la afición

Fue un triunfo labrado a pulso por actuaciones individuales. Desde un Ferllo inconmensurable en la pena máxima hasta el golazo de un Noé Carrillo que no deja de ganar enteros con Hidalgo. "Es un chico de pocas palabras, muy natural. Trabaja muchísimo y representa todos los valores que queremos en el club. No era un momento fácil para salir al campo, pero demostró toda la personalidad que tiene. Se está ganado el derecho a estar con nosotros", resaltó sobre el canterano, que firmó el gol de la victoria.

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Hidalgo no pudo olvidarse de la afición, otro de los factores diferenciales en una tarde con Riazor a rebosar. "Me gustaría que ellos sintiesen lo que sentimos nosotros. Esa energía que nos dan en los momentos de dudas. Estoy muy agradecido y tenemos que seguir empujando", concluyó.