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Segunda División

Baño de masas de Juan Carlos Escotet: Disfrutó de la llegada del Deportivo a Riazor y se llevó una ovación

El máximo mandatario volvió a seguir en vivo el recibimiento

Juan Carlos Escotet

Juan Carlos Escotet / CARLOS PARDELLAS

Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

Juan Carlos Escotet siguió una vez más la llegada del Deportivo a Riazor desde lo alto de una de las entradas que da acceso al Estadio Municipal de Riazor antes del encuentro ante el Leganés. El máximo mandatario disfrutó de la previa, e incluso, durante la espera, fue ovacionado por algunos de los aficionados blanquiazules presentes que aguardaban la aparición del autobús.

El presidente de la entidad blanquiazul volvió a aparecer en público para ver desde la altura la bonita estampa con la que el Deportivo llegó a Riazor. El autobús acudió hora y media antes, y el primero en bajar fue Antonio Hidalgo, con un fuerte recibimiento. Sus jugadores acompañaron por detrás, con Yeremay siendo, como es habitual, el futbolista más reclamado por la hinchada.

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