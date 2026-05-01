Benassi: "Vamos a aceptar el error del árbitro, pero no el del VAR"

El consejero delegado del Deportivo, Massimo Benassi, salió a la sala de prensa del estadio de Riazor para mostrar la disconformidad del club con el protocolo de intervención del VAR, que a punto estuvo de costarle el empate al equipo blanquiazul en su partido contra el Leganés. El club, como protesta por el penalti señalado en los últimos minutos por una rigurosa mano de Eddahchouri, decidió no sacar a la zona mixta a ningún futbolista, como suele hacer al terminar los partidos. En su lugar, el directivo del club se puso ante los micrófonos para reclamar una mejor utilización del videoarbitraje. "Vamos a aceptar el error del árbitro, pero no vamos a aceptar el error del VAR. El reglamento de la IFAB [el organismo que marca las reglas del fútbol] es claro. Pone que tiene que entrar si el error del árbitro es obvio, claro y manifiesto. Si se para la imagen durante cinco minutos, no lo es", remarcó el directivo en su comparecencia.

El club no quiere poner el foco en la actuación arbitral porque otorga margen para el "error humano", pero se centra en el método de aplicación del videoarbitraje y, también, en su inconsistencia. "En ningún caso la mano de un jugador que se está girando para correr puede ser voluntaria o estar en posición antinatural. El propio CTA explicó que el penalti en Burgos fue una equivocación porque el jugador no puede saltar con los brazos pegados. Vemos un penalti pitado a otro club por el VAR cuando a Mulattieri, en Huesca, se le hace esa misma acción y no entra", ejemplificó Massimo Benassi.

Deriva del VAR

El Deportivo mantienen que la comunicación con el Comité Técnico de Árbitros y la Federación es "constante y magnífica", según Benassi, pero quiere abrir un debate sobre la línea que lleva el VAR en los últimos tiempos. "Llevamos cuatro, cinco o seis partidos en los que no se está aplicando como al inicio de la temporada. No sé cuántos penaltis llevamos en Riazor. El otro día, en Burgos, nos fuimos con dos puntos menos. Y si Ferllo no para el penalti, hoy nos vamos sin otros dos", añadió.

Benassi insistió en las implicaciones que estos errores del sistema tienen para el presente y el futuro de los clubes. "Nos estamos jugando mucho. Es el trabajo de mucha gente, no solo de los jugadores. También de sus familias y de los trabajadores que están aquí. Llevamos muchos años trabajando. Vamos a defender al equipo y a los jugadores hasta el final", aseguró el consejero delegado del club. La entidad blanquiazul rechaza confabulaciones contra ella, pero insiste en abrir un debate y unificar criterios conforme a los fundamentos de la herramienta. "Para el árbitro, cuando le llaman, es mucho más difícil mantener su decisión. Los protagonistas tienen que ser los jugadores y, hoy, no ha sido así", lamentó.

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Confió en no tener que acordarse de los puntos perdidos en Burgos. "Quedan cuatro jornadas, que pueden ser más. Como es algo vivo, y los árbitros y el CTA analizan todas las semanas, queremos que las actuaciones del VAR se tomen en serio. En Burgos nos fuimos con dos puntos menos. Y, a estas alturas, espero que el club no los necesite para estar en una posición u otra", concluyó.