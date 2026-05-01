Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Licitada la integración ambiental de Alfonso MolinaNadia Calviño en A CoruñaNuevas aperturas en Marineda CityEl Dépor se juega el ascenso a PrimeraCampamentos de verano en A Coruña¿Qué tiempo hará en A Coruña durante el puente del 1 de mayo?Espacio Coruña anuncia nuevas aperturasDoble terraza y vistas privilegiadas a la ría de A CoruñaEl 'día espejo' del eclipse en A Coruña
instagramlinkedin

Control policial en un local de los Riazor Blues antes del partido Dépor-Leganés

El encuentro en Riazor fue declarado de alto riesgo

Agentes del TEDAX, en el operativo

Agentes del TEDAX, en el operativo / Gus de la Paz

RAC

A Coruña

Agentes del TEDAX han participado este viernes en un operativo en un local de los Riazor Blues, aficionados del Deportivo. Fue por la mañana, horas antes del partido que enfrentará a Deportivo y Leganés y que fue declarado de alto riesgo.

Según fuentes policiales, han sido "identificados varios miembros de los Riazor Blues". Pero no ha habido detenciones.

Las mismas fuentes policiales detallan que por la mañana fueron identificados varios aficionados del Leganés.

Noticias relacionadas

Para evitar enfrentamientos entre las dos aficiones, los agentes han procurado separarlos, por lo que los del Deportivo se encuentran en la zona el estadio, donde se celebra el Día de las Peñas, y los del Leganés están en María Pita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents