Control policial en un local de los Riazor Blues antes del partido Dépor-Leganés

Agentes del TEDAX han participado este viernes en un operativo en un local de los Riazor Blues, aficionados del Deportivo. Fue por la mañana, horas antes del partido que enfrentará a Deportivo y Leganés y que fue declarado de alto riesgo.

Según fuentes policiales, han sido "identificados varios miembros de los Riazor Blues". Pero no ha habido detenciones.

Las mismas fuentes policiales detallan que por la mañana fueron identificados varios aficionados del Leganés.

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Para evitar enfrentamientos entre las dos aficiones, los agentes han procurado separarlos, por lo que los del Deportivo se encuentran en la zona el estadio, donde se celebra el Día de las Peñas, y los del Leganés están en María Pita.