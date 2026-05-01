Las notas individuales del Deportivo ante el Leganés: Ferllo, el ángel de la guarda de Riazor

El Deportivo venció al Leganés, con polémica arbitral y un Álvaro Ferllo salvador en el tiempo de descuento para darle la victoria. Destacaron Eddahchouri y Noé Carrillo, nombres propios del encuentro hasta el agónico final en el que el equipo coruñés logró salvar la victoria.

Álvaro Ferllo (10): El mejor. El cancerbero, cuando todo parecía perdido, fue el gran héroe del encuentro.

Ximo Navarro (5): Activo en ataque, tuvo algunos problemas a su espalda con Juan Cruz.

Lucas Noubi (7): Anuló a Diego García y estuvo imperial a campo abierto con gran seguridad.

Miguel Loureiro (6): Estuvo seguro en su regreso al once. No pasó apuros con Duk rondando su zona.

Quagliata (6): El italiano fue una amenaza importante desde el costado izquierdo.

Riki (5): Su partido llegó hasta el descanso, con una amarilla tras un error. Seguro con balón.

Mario Soriano (7): Cuando ya no quedaban fuerzas, seguía corriendo y peleando en un día sin espacios.

Altimira (5): Menos peligroso que de costumbre. Dejó alguna buena llegada por la derecha.

Yeremay (7): De más a menos, rozó el gol y encontró a Noé con una asistencia soberbia.

Luismi Cruz (7): Tiro de personalidad para encontrar a Eddahchouri en el interior del área.

Bil Nsongo (5): Aportó pelea, pero no estuvo fino de cara a portería y erró alguna ocasión clara.

Los suplentes en el Deportivo

Villares (5): Rindió a buen nivel.

Eddahchouri (8): Anotó un gol y rozó otro más.

Noé Carrillo (9): Salvador con otra diana justo después del empate y en el primer balón que tocó.

Mulattieri (5): Aportó pelea.

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Escudero (-): Pocos minutos.