RC DEPORTIVO - CD LEGANÉS, en directo: sigue en vivo la jornada 38 de LALIGA HYPERMOTION

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Los jugadores del Dépor celebran el gol de penalti de Yeremay contra el Mirandés en Riazor.

Los jugadores del Dépor celebran el gol de penalti de Yeremay contra el Mirandés en Riazor. / Carlos Pardellas

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

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