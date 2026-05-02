Álvaro Ferllo, el 'parapenaltis' que anhelaba el Deportivo

Si Álvaro Ferllo colgase mañana los guantes, podría hacerlo diciendo que ha parado más penaltis con la camiseta del Deportivo que José Francisco Molina, los mismos que Jacques Songo’o y tan solo uno menos que Dani Aranzubia. Son los tres guardametas que más veces han defendido la portería blanquiazul en los últimos 30 años. El riojano, sin embargo, solo ha necesitado cuatro meses, 19 partidos y cinco penas máximas para elevar a tres la cifra de lanzamientos atajados. Reflejos felinos que, ante el Leganés, permitieron al equipo de Antonio Hidalgo conservar los tres puntos que a punto estuvieron de irse por el sumidero tras una larga deliberación del VAR y el árbitro de campo para sancionar la mano de Eddahchouri.

Un penalti es un duelo de pistoleros del oeste en el que no compiten con las mismas armas. Un guardameta de la estatura de Ferllo ocupa un porcentaje reducido del espacio de portería que tiene ante sí el lanzador para marcar. Las matemáticas estiman que ocho de cada diez penas máximas acaban con el balón en el fondo de la red, teniendo en cuenta el impacto emocional y la presión que tienen tanto el tirador como el portero. Sin embargo, Álvaro Ferllo se ha propuesto romper todas las calculadoras desde que llegó a A Coruña para defender la portería del Deportivo.

Cinco penaltis

Dejó a deber en el primer gol del Leganés, un remate raso de Juan Cruz desde la frontal del área. Reaccionó tarde o no estaba lo suficientemente bien posicionado para poder desviar el balón. Pero, tras el gol del triunfo de Noé Carrillo, no dudó en salir a la palestra para salvar la papeleta en su particular duelo frente a Diawara. Le comió la oreja y le adivinó las intenciones.

Suma tres penaltis detenidos de los cinco que le han tirado en poco más de cuatro meses. Cuatro de ellos, en los tres últimos encuentros. Se estrenó con un paradón a Jonathan Viera en Las Palmas de Gran Canaria. Se estiró arriba, a su derecha, para desviar el balón a la cruceta y embolsarlo tras un segundo disparo de un jugador de los canarios.

Ferllo para el lanzamiento de Jonathan Viera en el partido contra al UD Las Palmas. / Fernando Fernández

Ante el Mirandés pagó la culpa por el penalti que él mismo cometió tras un error garrafal. Carlos Fernández le engaño por completo en ese lanzamiento. Se redimió en el segundo, ya en el tiempo de descuento y con el 3-1 en el marcador. Voló a ras de suelo hacia el poste izquierdo para atajar el disparo de Javi Hernández, ya sin el exariete deportivista en el campo.

Hace apenas una semana, en El Plantío, no pudo evitar que el error grave, reconocido por el Comité Técnico de Árbitros (CTA), que cometió el VAR al intervenir para señalar el penalti de Quagliata impactase en el marcador. Curro Sánchez lo lanzó por su lado natural y él probó fortuna en el opuesto.

Pocos especialistas

En toda su carrera, Ferllo ha detenido ocho de los 23 penaltis que le han lanzado, contando los de esta temporada con el Deportivo. Detuvo uno en Osasuna Promesas, tres en la temporada 2019-20 con el Huesca y otro el curso pasado, con el Sevilla, en una eliminatoria de Copa del Rey. Iguala ya en A Coruña sus cifras en el conjunto oscense, con una muestra mucho más pequeña.

Con 19 partidos en el Dépor, ya es el segundo portero que más penaltis ha parado en este siglo. Desde la temporada 2000-01, la afición blanquiazul ha celebrado solo catorce penas máximas atajadas, sin contar tandas. Dani Aranzubia, que defendió las redes de Riazor entre 2008 y 2013, es el gran parapenaltis del último cuarto de siglo. Detuvo cuatro de los nueve que le tiraron. Al igual que Ferllo, su paisano riojano, atajó los tres primeros en su primer curso en A Coruña.

Los jugadores del Deportivo abrazan a Aranzubia tras detener un penalti contra el Athletic en 2008. / Carlos Pardellas

Molina detuvo dos en seis temporadas, ambos en Champions en 2002: a Thierry Henry (Arsenal) y a Alessandro del Piero (Juventus). Germán Lux también firmó dos paradas, una a Carlos Bacca (Sevilla) en 2014 y otra a Nolito (Celta) en un derbi gallego en 2015. Dani Giménez también salvó dos en la 2019-20. Con uno se quedan Juanmi, Fabricio o Rubén Martínez, el último guardameta que paró un penalti para el Dépor en Primera. En diciembre de 2017, a un tal Leo Messi.

Jacques Songo’o, otra leyenda blanquiazul, atajó tres penaltis en sus siete temporadas en el club: uno al Mérida en 1998 y dos, a Finidi (Betis) y Zalayeta (Sevilla) en 2000. Estos últimos valieron cuatro puntos y un título de liga.