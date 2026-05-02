Dépor Abanca-Real Sociedad: Evaluación de carácter contra un rival 'Champions'

El Dépor Abanca ya no tiene que mirar atrás con temor a sus perseguidores y pocos rivales tiene a su alcance en un tramo final de temporada en el que nada se juega, pero en el que tampoco quiere perder el carácter competitivo. El conjunto herculino recibe este mediodía (12.00, Dazn) a la Real Sociedad en un duelo de «dificultad máxima» contra el tercer clasificado, que apunta a jugar la Champions la próxima temporada.

«Es un equipo que solo ha perdido un partido en todo lo que va de año», expone Fran Alonso, que no oculta el desafío que supone enfrentarse al conjunto donostiarra. El Dépor ya cayó 0-3 en Zubieta en la primera vuelta y, pocos días más tarde, también perdió (1-4) frente al mismo rival en la Copa de la Reina. «Con el 1-2 tuvimos opciones para empatar, pero Edna fue muy diferencial», recordó el técnico de la escuadra blanquiazul.

Consciente de que es el penúltimo partido de la temporada en Riazor, que ante el Alhama presentó uno de los mejores datos de asistencia de la temporada, Alonso aspira a brindarle alguna nueva alegría a la afición en las jornadas que restan. «Tenemos al Espanyol a un punto. Queremos adelantarlas y, para eso, tenemos que ganar», señaló.

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El entrenador catalán tiene a su disposición a casi todas sus jugadoras. Vera Martínez, con unas molestias leves, apunta a quedarse fuera de la lista, pero su lesión no es grave y podrá jugar en los próximos compromisos.