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Fútbol | Deportivo

El Dépor Juvenil despide la temporada contra el Val Miñor

Tiene la segunda plaza asegurada y se quedó sin opciones de aspirar al liderato

Un partido del Juvenil esta temporada.

Un partido del Juvenil esta temporada. / Iago Lopez

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Deportivo Juvenil cierra esta tarde (16.30 horas) la temporada en la División de Honor a domicilio contra el Val Miñor de Nigrán. Los pupilos de Miguel Figueira tienen asegurada la segunda plaza del grupo y ya no pueden alcanzar al Celta. Buscan un triunfo despedir el curso con buenas sensaciones.

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