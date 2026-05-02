Fútbol | Deportivo
El Dépor Juvenil despide la temporada contra el Val Miñor
Tiene la segunda plaza asegurada y se quedó sin opciones de aspirar al liderato
El Deportivo Juvenil cierra esta tarde (16.30 horas) la temporada en la División de Honor a domicilio contra el Val Miñor de Nigrán. Los pupilos de Miguel Figueira tienen asegurada la segunda plaza del grupo y ya no pueden alcanzar al Celta. Buscan un triunfo despedir el curso con buenas sensaciones.
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