Luis de la Fuente, de visita en A Coruña: "La mejor versión de Yeremay todavía está por llegar"

La selección española pisará el césped de Riazor el próximo 4 de junio para jugar ante Irak su último partido antes de cruzar el Atlántico para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la conexión de A Coruña con el combinado nacional no se limitará a un amistoso. El seleccionador, Luis de la Fuente, participó antes en un acto con la firma de ropa coruñesa El Pulpo para convertirse el embajador oficial de la marca. Llevará la seña de identidad gallega a una Copa del Mundo en la que espera bordar la segunda estrella en el escudo. "Me siento orgulloso de lo que representa esta marca. hay muchísimo trabajo, muchas personas y corazón detrás de esto", destacó en el acto oficial en la tienda de la calle Notariado.

"Parece que estábamos predestinados a estar en A Coruña el día en el que se anunció que vamos a jugar el 4 de junio en Riazor", celebró Luis de la Fuente en su visita a la tienda de El Pulpo en la calle Notariado. "Estoy muy feliz de que sea nuestro último partido antes de viajar a Estados Unidos. Nunca había tenido la posibilidad de entrenar en Galicia con la selección absoluta, va a ser un día maravilloso", estima el seleccionador. En sus primeras horas ya notó el cariño de la gente al pasear por las calles. "Están muy ilusionados con la selección, con el partido y con lo que nos puede deparar el futuro", aventura.

La lista para el Mundial

Luis de la Fuente cuenta ya las pocas semanas que restan para dar la convocatoria con la que España tratará de conseguir su segundo Mundial. "Bendito problema cuando hay muchísimos jugadores que podrían estar entre los 26", reconoce el técnico vasco. Es consciente de estas son "semanas críticas" para la configuración del elenco. "Estamos en vilo por los partidos y las lesiones que puede haber. Hay algunas que se pueden recuperar y otras que no, pero estoy seguro de que vamos a hacer una plantilla muy buena", asevera.

En esa lista confía en contar con Lamine Yamal, que no jugará más con el Barça en liga, pero apunta a entrar en la convocatoria de España. "Pienso que podrá estar. Tendrán que ir pasando las semanas y ver los plazos que corresponden para una recuperación total", valora De la Fuente. También quiere ver una gran versión de Nico Williams tras las molestias que arrastró durante meses: le va a venir bien este tramo final para trabajar y coger más ritmo. Todos los que seleccionemos llegarán en un buen estado físico". El seleccionador no desvela todavía la terna de porteros que viajará a Estados Unidos.

España, vigente campeona de la Eurocopa, llega como una de las aspirantes a llegar a la final del Mundial en el MetLife Stadium. "No renunciamos al cartel de favoritos, ese reconocimiento viene por el trabajo que están haciendo los futbolistas. En mi opinión, es el Mundial con más candidatos a ganarlo. Es el primero con 48 selecciones. Estamos Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra, Alemania, España o Portugal. Sabemos de la dificultad de ganar cada partido", explica.

El Deportivo y Yeremay

De la Fuente llegó este viernes a A Coruña, pero no estuvo presente en Riazor en el partido entre el Deportivo y el Leganés. No obstante, no deja de emocionarse por lo reñida que está la pugna por el ascenso en Segunda División. "Jugué 18 años en el Athletic, fui aficionado desde pequeñito y tengo que seguir diciéndolo con orgullo. Hoy soy aficionado del fútbol español, quiero que tenga éxito quien suba a Primera División", comentó. Añadió que estará "muy contento" si se produjera un ascenso de Deportivo.

Dentro de la plantilla blanquiazul, De la Fuente tiene claros los datos de su joya más preciada. "Yeremay es un futbolista joven, de 23 años, con una trayectoria importante en el Dépor. Seguro que su mejor versión todavía está por llegar. El año que viene seguirá madurando y estando a un gran nivel. Afortunadamente, hay futbolistas muy buenos en España", señala sobre el canario. No descarta que entre en los planes del equipo nacional en el futuro e indica el camino a seguir: "todo aquel que tiene ilusión, ganas y talento tiene abiertas las puertas de la selección".

El técnico no valoró la actuación del VAR en los últimos duelos del conjunto blanquiazul, que a través de su consejero delegado, Massimo Benassi, pidió abrir un debate sobre su utilización. "Nada es infalible. El VAR hace más justo y democrático el fútbol. Sabemos de la dificultad que tiene porque, si nos sentamos a ver una imagen, seguramente no vamos a coincidir todos", opinó.

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Recuerdos en Riazor

El amistoso contra Irak será el primer partido de Luis de la Fuente como seleccionador en Riazor, pero ya conoce el estadio desde su etapa como futbolista. "Tengo recuerdos fantásticos. Tuve la suerte de jugar y ganar el Teresa Herrera, un torneo excepcional, con los mejores equipos del mundo. Siempre disfruté jugando en A Coruña porque el ambiente en Riazor y en la ciudad era muy bonito", rememora