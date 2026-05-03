0-4 | El Fabril despide la temporada con goleada ante el Real Ávila

El Fabril despidió la temporada con una goleada en casa del Real Ávila (0-4), a quien le hubiese valido un triunfo para acabar el curso en promoción de ascenso y pelear por subir a Primera Federación. Los pupilos de Manuel Pablo bajan la persiana con una goleada que inició Rodrigue Dipanda durante el primer tiempo, y redondearon Fabi Urzain y Mario Nájera. El riojano, además, acaba de máximo anotador del filial con 15 dianas. Es el segundo que más ha anotado en Liga, solo por detrás de Carvajal, del Valladolid Promesas.

No dio oportunidades la escuadra blanquiazul, de nuevo con un equipo con rotaciones en el que fueron novedad Álex Marqués, Malick Ndiaye, Papa Niang y el debutante Álvaro Fraga, juvenil de tercer año que ha trabajado gran parte del curso en dinámica de Fabril, e incluso había estado en una convocatoria, sin llegar a debutar.

Rodrigue Dipanda, que volvía al once, puso por delante al Fabril en el minuto 32. El camerunés firmó su octavo gol esta campaña. Ha disputado 27 encuentros y 1.324 minutos, mostrando una notoria evolución y un gran crecimiento en los últimos meses. Precisamente, se estrenó en la ida ante el Real Ávila.

Durante la segunda parte el Fabril sentenció el duelo con un Real Ávila ya volcado en busca de la remontada. Fabi Urzain, en el minuto 67, puso el segundo, y poco después, en el 71, Nájera puso tierra de por medio. Ya en el minuto 80 de encuentro, el riojano firmó la sentencia. 15 tantos para centrocampista de Logroño, a quien le queda un curso más de contrato, ya como jugador del primer equipo.

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El Fabril finaliza la temporada como campeón. Le sobraron tres jornadas (y alguna más). Ha dejado a 14 puntos al Real Oviedo. Su superioridad ha sido máxima: 21 victorias, 61 goles anotados, y solo 20 encajados. Líderes en todos los registros.