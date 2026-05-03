1-2 | El Dépor Abanca colisiona contra el muro europeo de la Real Sociedad

Riazor abrió sus puertas para recibir a un gigante. La Real Sociedad de Arturo Ruiz, que con su triunfo y el empate del Tenerife certificó que jugará la Champions el próximo curso, estuvo cerca de hincar la rodilla frente a un Dépor Abanca atrevido que se quedó con la miel en los labios. Tuvo que remontar la escuadra donostiarra en la segunda parte, en la que terminó desfondad y pidiendo la hora, después de un primer acto teñido de blanco y azul (1-2). A falta de tres jornadas (Athletic Club, Espanyol y Tenerife), el cuadro coruñés es duodécimo con 27 puntos, ya salvado desde hace semanas.

Se desperezó pronto el Dépor, con un latigazo de Bárbara Latorre que entró por la escuadra y cogió por sorpresa a Julia Arrula. Tan pronto fue, que ni siquiera la afición se había establecido en la grada y celebró el tanto desde las escaleras y los accesos. Cuarenta segundos, 1-0 y el partido de cara en un guion soñado para las blanquiazules. Olaya tuvo el segundo poco después, en una presión sobre la guardameta visitante tras un balón largo que parecía perdido. La asturiana forzó el error de la donostiarra, que se rehizo rápido y dejó la acción en un mero susto.

Las jugadoras del Deportivo celebran el tanto de Bárbara ante a Real Sociedad. / Gus de la Paz

El Deportivo salió a correr. Presionó alto la salida en corto de la Real y buscó balones largos a la espalda de la zaga vasca para la velocidad de Pizarro, Ainhoa y Latorre. El primer aviso de la escuadra visitante llegó en un remate de un saque de esquina que detuvo Inês sobre la línea. Replicó el equipo deportivista, en una jugada de Bárbara en el área que Espe Pizarro culminó con un fuerte disparo desviado a córner por Moraza. Las fuerzas se equilibraron y el mapa de calor se oscureció en el centro del campo. Aun así, las blanquiazules pudieron ampliar su renta con una transición rápida entre Bárbara y Pizarro, las más activas en ataque, que la uruguaya estrelló en cuerpo de Arrula. Ya en el tramo final, Paula Fernández probó a Inês desde la frontal, sencillo para la portera lusa. El Dépor se resguardó y asumió el control del esférico, para dejar morir el primer acto con el viento a favor y un potente lanzamiento de Ainhoa Marín que se marchó rozando el larguero.

Cruz en la segunda mitad

El inicio del segundo periodo fue similar al del primero, pero al revés. La Real Sociedad regresó de la caseta sin reservas y tardó poco más de un minuto en lograr el empate. En una acción por la derecha, Emma Ramírez puso el esférico desde la derecha en el punto de penalti Paula Fernández, que entró desde la segunda línea, la envió al fondo de la red para restablecer la igualdad cuarenta y cinco minutos después (1-1). Ceci Marcos, en un remate de cabeza, y Emma, con un nuevo envío lateral que se paseó por el área pequeña local, estuvieron cerca de firmar el segundo tanto donostiarra. El conjunto de Arturo Ruiz ganó en confianza y se encontró cómodo, con libertad para asediar al Deportivo desde todos los ángulos.

El cuadro coruñés tardó unos minutos en desperezarse, pero lo hizo con un trallazo de Pizarro al larguero que hizo temblar los cimientos del estadio. El duelo se abrió y empezaron a aparecer los espacios. Arrula estuvo a punto de cometer otro grave error ante la presión asfixiante del Dépor, pero el premio cayó en el saco txuri-urdin. De nuevo por la derecha, a la espalda de Monteagudo, Ramírez incrustó el balón en territorio blanquiazul y Ceci Marcos ajustó el remate a la base del poste, imposible para Inês (1-2). Fran Alonso cambió el sistema y metió a tres centrales para lanzarse a por el empate. Gutiérrez, Olaya y Ainhoa sostuvieron el centro del campo, con Paula Novo y Lucía Rivas como puñales por las bandas y Espe y Marisa arriba, a la caza de pases largos a la espalda visitante. Sobre el papel, la propuesta fue inmejorable. Pero, en la práctica, surtió efecto porque la Real Sociedad no concedió resquicios. Un esférico colgado al área de Paula Novo que Arrula blocó de primeras fue la mejor ocasión local en los últimos minutos, en los que las donostiarras se defendieron con uñas y dientes con el pasaporte continental en la mano y las deportivistas no dejaron de luchar, sin fortuna, en la penúltima cita de la temporada en Riazor.