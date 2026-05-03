La rajada de Oltra tras caer con polémica en Santander: "Ha sido un arbitraje diferente"

El entrenador de la SD Huesca y ex del Dépor, José Luis Oltra, se quejó del arbitraje en la derrota de su equipo ante el Racing de Santander por 3-2. "Factores externos no nos han permitido hacer más en el partido", aludió el técnico tras el encuentro, que posteriormente lamentó la no señalización de una falta a Portillo en el área, o la expulsión de Jesús Álvarez por roja directa en una entrada en la que toca balón.

Está siendo un final de temporada muy tenso en Segunda División y, en general, en el fútbol nacional, con varias polémicas cada jornada. En este caso, el exentrenador del Deportivo, José Luis Oltra, habló abiertamente del arbitraje de Cid Camacho, trencilla que, considera, fue decisivo en la derrota de los oscenses. Actualmente, el equipo aragonés está en descenso, a tres puntos del Cádiz que marca la permanencia.

Oltra cree que el arbitraje les perjudicó en el Racing-Huesca

José Luis Oltra, que había hecho "la promesa de no hablar" de los colegiados, expresó tras el encuentro que "ser educado, correcto y empático, no te da". El valenciano lamenta que ese tono "perjudica muchas veces", mientras que cuando alzas la voz, a la siguiente semana, te puede beneficiar: "Cuando te quejas y protestas, el Racing viene de una protesta esta semana, pues esta semana ha sido un arbitraje diferente".

Respecto a las acciones polémicas, siente que su equipo ha sido perjudicado en un partido que ha cambiado por la actuación arbitral: "Para mí es penalti claro a Portillo, para mí es una expulsión que no hay por dónde cogerla. Son muchos errores. Amarillas, el córner del gol... situaciones menores que te van minando". Previamente, sobre el córner del gol, tiene claro que "no es córner".

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"Muchos días me muerdo la lengua, hoy me la muerdo, un poquito menos, pero es que me cansa ver estas situaciones. Me cansa. Cuando quieren intervienen, y cuando no quieren no. Me cuesta ver ciertas situaciones", concluye Oltra.