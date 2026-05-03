Así fue la revisión del penalti de Eddahchouri en el Deportivo-Leganés: "Tiene el brazo a la altura del hombro, abierto, impactando el balón"

El Deportivo 2-1 Leganés se saldó con una parada de Álvaro Ferllo en el tiempo de descuento para darle la victoria al conjunto coruñés después de un polémico penalti señalado por una mano de Zakaria Eddahchouri. La Real Federación Española de Fútbol publicó la conversación entre el trencilla de campo, Alejandro Ojaos Valera, del comité murciano, y el malacitano Mario Melero López, en la que deciden que hay una "mano separada del cuerpo" del ariete neerlandés. El enfado del club blanquiazul fue tal que los jugadores no hablaron postpartido y sí lo hizo Massimo Benassi, consejero delegado, para reclamar un mejor uso de la herramienta arbitral.

Riazor vivió un final agónico. 108 minutos de descuento, varios expulsados, y una pena máxima salvada por el ángel de la guarda blanquiazul. Rugió la grada después de haber visto cómo el ascenso directo se podía esfumar en una larguísima revisión que consumió los ocho minutos del tiempo de descuento. La RFEF publicó los audios de las dos acciones polémicas que revisó el VAR. Lo hizo el sábado por la noche, junto a los partidos de la jornada, una práctica habitual, ya que los viernes nunca se sacan las revisiones. Después de mucho tiempo dilucidando no solo la mano, sino un potencial fuera de juego, Ojaos Valera acudió al monitor y escuchó a Melero López. "Te recomiendo una revisión para ver un potencial penalti por mano", le sañalaron desde Las Rozas.

"Alejandro, mira te voy a poner una imagen con el momento en el que el balón golpea. El balón golpea en el brazo del defensor del Dépor. Yo observo que después de que el jugador del Leganés juegue el balón, el defensor del Deportivo tiene el brazo a la altura del hombro, abierto, impactando el balón", expresa el malagueño Melero López desde la sala VOR.

Tras escuchar al árbitro AVAR, Ojaos Valera, del comité murciano, contestó en afirmativo: "Ahí hay contacto de la mano, ahí pones el punto de impacto. Ahí tenemos la mano separada del cuerpo. Voy a decretar penalti sin tarjeta". El colegiado, aunque no lo explica en el audio, señala una mano por posición antinatural de Zakaria Eddahchouri.

El penalti anulado por mano de Ignasi Miquel

Mucho antes de una acción que ha traído mucha cola, el colegiado anuló, tras revisar, un penalti de Ignasi Miquel por mano en una falta ejecutada por Luismi Cruz en el minuto 48 que golpea primero en la mano de Diawara, situado en la barrera y, después, en el central catalán. Melero López llamó a Ojaos Valera para revisar una "posible cancelación".

Una vez llegó, a monitor, el trencilla de campo indica que él señala "la de Ignasi", y no la primera de Diawara. Melero López responde que esa primera acción de mano "está en posición natural" y, después, "en Ignasi Miquel da en su hombro".

Noticias relacionadas

Tras una rápida revisión, Ojaos Valera, desde el campo, indica que primero da "en la mano izquierda" y después, a Ignasi, le da "en la cabeza" por lo que va a "cancelar el penalti".