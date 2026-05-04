Antía Veiga arranca este martes la Eurocopa sub 17

La selección española sub 17, con Antía Veiga en la expedición, se estrena en Belfast a las 19.00 ante Finlandia (Teledeporte). El conjunto dirigido por Mila Martínez debutará en Inver Park y jugará el viernes (16.00) ante Francia y el día 11 ante Polonia.

La canterana del Deportivo, Antía Veiga (Ames, 2009), cumplirá 17 años con la camiseta de la roja. La internacional en categorías inferiores ha sido citada para disputar el Campeonato de Europa, que se celebra entre el 2 y el 17 de mayo en Irlanda del Norte. La canterana deportivista se concentró el pasado martes 28 de abril en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid hasta el sábado 2 de mayo, día en el que pusieron rumbo a Belfast.

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La guardameta orzanista, asidua en el filial, con el que ha disputado 16 partidos en Segunda Federación Futfem esta temporada, e incluso llegando a entrar en convocatoria con el primer equipo, arrancará su andadura con la rojita el martes cinco de mayo a las 18.00. España se estrenará en Inver Park ante Finlandia este martes a las 19.00. Tres días después, jugará el viernes 8 de mayo ante Francia (15.00) en The Showgrounds. Por último, España se enfrentará, de nuevo en Inver Park, ante Polonia, el lunes 11 de mayo a las 15.00.