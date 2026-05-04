Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos

El Deportivo llega al tramo final del campeonato en segunda posición, con todas las posibilidades intactas para intentar ascender de manera directa a Primera División, aunque su actual posición en la tabla dependerá del resultado del Almería esta noche ante el Mirandés. Los blanquiazules ganaron al Leganés por 2-1 en un encuentro marcado por la polémica arbitral y una parada extraordinaria de Álvaro Ferllo en el tiempo de descuento. El Racing de Santander, líder destacado, sostiene su distancia tras un sufrido triunfo ante el Huesca que cabreó al equipo oscense. Por delante, cuarto jornadas de máxima tensión, las últimas ya en el calendario liguero. 12 puntos en juego para decidir qué dos equipos estarán la próxima temporada en Primera División y qué cuatro escuadras competirán por la promoción de ascenso.

El Cádiz de Lucas Pérez e Imanol Idiakez aguarda al Deportivo tras tropezar el pasado fin de semana ante la Cultural Leonesa en el Reino de León. La escuadra blanquiazul, por su parte, volvió a la senda del triunfo y ha dormido desde el viernes en zona de ascenso directo, a la espera de que los indálicos completen la jornada. Los blanquiazules llegan a este final convertido en uno de los grandes favoritos para acabar entre los dos primeros, con 59 goles a favor y 41 en contra. Solo Las Palmas, Burgos y Eibar encajan menos; mientras que Racing, Almería, Castellón y Málaga son los únicos conjuntos que mejoran sus cifras de anotación. En el equilibrio está la clave de un Dépor que quiere pelear por todo y recortar en el mes de mayo los dos puntos de ventaja que tiene ahora el equipo almeriense.

Cádiz, penúltimo desplazamiento

Al Deportivo ya solo le quedan dos desplazamientos en el mes de mayo. La escuadra de Antonio Hidalgo es, con 33 puntos, el mejor visitante de la competición, y tendrá que reforzar esa condición para poder ascender de manera directa. Este viernes los blanquiazules deberán viajar al Nuevo Mirandilla, para medirse al Cádiz de Lucas Pérez e Imanol Idiakez. Reencuentro especial con el excapitán y con el técnico que dio el ascenso a Segunda División en 2024 al conjunto coruñés. De momento, el cuadro gaditano está en una situación muy delicada. Tienen 39 puntos, solo tres más que Huesca y Mirandés. Este encuentro se disputará el viernes 8 de mayo a las 20.30.

El último desplazamiento es uno de los más apetecibles para la parroquia coruñesa por la cercanía y, obviamente, por lo que habrá en juego. También, ante un equipo que todavía no ha asegurado matemáticamente la permanencia. El fin de semana del 24 de mayo el Dépor deberá jugar ante el Real Valladolid en el Nuevo Zorrilla. Los pucelanos perdieron el pasado fin de semana y tienen cuatro puntos más que el Cádiz, 43, y todavía no pueden dar por terminado el campeonato, aunque podrían llegar a la cita ya salvados y sin nada en juego. El Valladolid le saca siete puntos a la zona de descenso.

Imanol Idiakez posa junto a Juan Cala y Manuel Vizcaíno en su presentación como nuevo entrenador del Cádiz. / Cádiz CF

Riazor será decisivo en mayo

Al Deportivo solo le quedan dos partidos más en casa, donde ha mejorado notablemente sus números en los últimos meses. El fin de semana del 17 de mayo, el Andorra visitará Riazor. El conjunto andorrano está en zona de nadie, pero está siendo el matagigantes de la competición. El equipo del Principado es décimo, con 55 puntos, a seis del play off, y es la escuadra que actualmente marca el corte entre los equipos que se están jugando pelear por subir, y los que ya no luchan por nada. Este encuentro está marcado para el domingo 17 de mayo a las 14.00.

El Dépor acabará la temporada en Riazor, en un duelo directísimo ante la UD Las Palmas. Ambos equipos podrían llegar jugándose incluso el ascenso directo. Será una auténtica final para una jornada 42 que se disputará el último fin de semana de mayo. La UD Las Palmas, actualmente, está fuera de la zona de ascenso. Los canarios tienen 60 puntos y jugarán este lunes por la noche (20.30) ante el Cádiz de Imanol Idiakez y Lucas Pérez.

Los jugadores del Deportivo celebran con la afición la victoria contra el Zaragoza en Riazor. / Iago Lopez

Así es el calendario de los otros aspirantes al ascenso

El Racing de Santander, líder de la competición con 72 puntos, se enfrentará en la jornada 39 ante el Leganés; recibirá al Real Valladolid; se medirá al Málaga en La Rosaleda en la penúltima jornada; y acabará el curso ante el Cádiz.

El Almería, todavía tiene que jugar este lunes día 4, ante el Mirandés. Partido peligroso para los indálicos, que tras eso jugarán ante el Burgos, en El Plantío, campo en el que el equipo coruñés se ha dejado puntos. EL fin de semana del 17 de mayo se medirán a la UD Las Palmas y acabarán con visita al Molinón y recibiendo al Valladolid.

La UD Las Palmas, cuarta con 66 puntos, deberá viajar de manera consecutiva a Andorra y Almería, y acaba recibiendo al Zaragoza y visitando al Deportivo.

El Castellón, quinto con 64 puntos, visita este fin de semana el Murube de Ceuta. Después, jugará ante el Cádiz en casa, visitará al Huesca y terminará contra el Eibar.

El Málaga, sexto con 63 puntos, recibirá en la jornada 39 al Sporting de Gijón; visitará el Murube de Ceuta; recibirá en casa al Racing de Santander, y terminará la temporada ante el Zaragoza en el Estadio Modular.

Al Burgos, séptimo con 62 puntos, se enfrenta este fin de semana al Almería en El Plantío. Después, visitará al Granada y a la Cultural y acabará contra el Andorra.

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El Eibar, pctavo con 61 puntos, ha sido el último en unirse a la fiesta. Es el mejor equipo en la segunda vuelta en la competición, y deberá visitar al Mirandés y a la Cultural Leonesa con dos salidas consecutivas; recibirá al Córdoba y acabará en Castalia ante el Castellón.