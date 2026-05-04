El Deportivo ata a Manu Ferreiro hasta 2029: el "canalla bueno" que es un "proyecto de club"

El Deportivo ha renovado a Manu Ferreiro, jugador del Fabril, hasta 2029. El centrocampista de Castroverde podrá cumplir así casi una década como blanquiazul, tras haber aterrizado en Abegondo en la temporada 2020-21, en edad cadete. Hace dos años de su debut con el filial, siendo todavía juvenil, y esta temporada fue una pieza importante, aunque las lesiones han lastrado su irrupción. Esta campaña disputó 14 partidos. La ampliación de su contrato, tal y como indicó Ismael Arilla en una entrevista con LA OPINIÓN en diciembre, llevaba tiempo atada. El próximo curso militará en Primera Federación.

"Es un canalla bueno", bromeó Ismael Arilla en las páginas de este medio hace unos meses, para describir a un jugador que tiene "fútbol para parar un tren". El Dépor se ha asegurado la continuidad de Manu Ferreiro hasta 2029. Una de sus joyas que, debido a las lesiones, no ha podido tener continuidad en sus últimos meses en el Fabril.

"Ese desparpajo, ir para delante... Tiene condiciones de fútbol profesional. Con él los objetivos van a hacerle entender lo que es ser profesional. En todos los ámbitos: nutricional, hábitos de vida, pensamiento...", contó Ismael Arilla, quien entonces ya anticipó su continuidad: "Llevamos hablando con su agencia y con él y está todo arreglado, está todo apalabrado (la renovación). Es otro chico que es proyecto de club".

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Preguntado por cómo es Ferreiro, Arilla destaca su pasión por el fútbol y sus ganas de darlo todo siempre: "Le ha ido a la vida todo muy rápido, quiere jugar antes de estar recuperado del todo, te cuesta sacarlo de un entreno, de una tarea. Gestionar ese pronto que es algo en lo que estamos con él. Compite siempre, cuando salta al campo sabes lo que vas a ver. Soñamos verlo también en Riazor".