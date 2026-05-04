El Deportivo retira el mural de la Plaza de Pontevedra y lo expondrá en su museo: una obra cerámica de 1972 que es historia del club

El Deportivo ha decidido retirar las dos obras que decoraban la fachada de su antigua sede situada en la Plaza de Pontevedra y que, en el futuro, formarán parte del museo del club. La entidad blanquiazul se despidió hace un año de la que había sido su sede desde 1972, unas oficinas el primer piso del nº 19 de la Plaza de Pontevedra donadas por Pedro Barrié de la Maza a principios de los 70. El club, tras el crecimineto de los últimos años, dio el paso a tener prácticamente toda su actividad en Abegondo, a excepción de la que queda en Riazor. Este lunes operarios realizaron tareas para quitar el mural de la sede social, una franja cerámica obra de Francisco Creo Rodríguez que ha formado parte de la historia visual del club y de la ciudad.

Un pedazo de la historia de la entidad blanquiazul se despide de su lugar de origen. El Deportivo ha tomado la decisión de retirar los dos murales situados en la fachada de las antiguas oficinas de la Plaza de Pontevedra. Fuentes del club indican que se llevarán al depósito del museo para ser tratadas y restauradas. Posteriormente, se incluirán entre las piezas de exposición del museo, donde le buscarán un espacio adecuado para que formen parte de la herencia y todos los deportivistas puedan verlo y recordarlo.

La fachada en la parte de la Plaza de Pontevedra / GUS DE LA PAZ

En febrero de 2025 el Deportivo dio el paso definitivo a Abegondo. Su nueva sede social, desde entonces, está en Riazor, aunque el corazón de sus actividades vibra en la ciudad deportiva blanquiazul. Un movimiento que permite a la entidad mantener su anclaje a la ciudad y seguir tributando en ella, aunque gran parte de sus funciones las realizan en el renombrado Dépor Training Center. Quedaban en torno a 25 empleados que trabajaban en la Plaza de Pontevedra y que, en su día, fueron distribuidos entre Abegondo y la Oficina de Atención al Socio y al Accionista de Riazor (OAD).

En la tarde del lunes operarios realizaron tareas de desmontaje en la fachada de los dos murales que indicaban que aquella fue, durante cinco décadas, la casa del Deportivo. Primero, la obra situada en Rúa Rubine, en la que durante varias horas trabajaron en una plataforma móvil para su retirada. Debido a la parada de autobús que se sitúa en frente (Pza. Pontevedra, 18), la retirada del cartel obra de Francisco Creo, que es el que se sitúa junto a la entrada principal, se realizará por la noche, a partir de las 23.30.

La obra data también del año 1972, fecha en la que el club estrenó su oficina. La franja cerámica fue obra de Francisco Creo Rodríguez, un artista local, dibujante, pintor y ceramista, que pasó sus últimos años en un taller de la Rúa Rosario de la Ciudad Vieja hasta que falleció en 1987.

El escudo de la entidad en su antigua oficina de la Plaza de Pontevedra / GUS DE LA PAZ

Las distintas sedes del Deportivo a lo largo de su historia

Desde su fundación en 1906, el Deportivo ha contado con varias sedes en la ciudad, entre ellas la propia Sala Calvet (entresuelo de la calle Galera 47-49) y dos muy recordadas en San Andrés y La Marina (años después sigue siendo dependencia del club como despacho de billetes), además de la ubicación de la plaza de Pontevedra, la más longeva con más de medio siglo de actividad. En 2017 el local de la plaza de Pontevedra sufrió una profunda renovación, pero pasados los años y con el paso adelante dado en Abegondo, se ha revelado como inadecuada para las exigencias de diario de un club como el Deportivo