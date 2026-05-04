Deportivo
El Deportivo retira el mural de la Plaza de Pontevedra y lo expondrá en su museo: una obra cerámica de 1972 que es historia del club
La entidad blanquiazul regentó las oficinas desde 1972 y en febrero de 2025 trasladó gran parte de su actividad a Abegondo, situando su sede social en Riazor
La obra, en cerámica, es del autor Francisco Creo Rodríguez, y el club prevé llevarla al depósito del museo para restaurarla y exponerla
El Deportivo ha decidido retirar las dos obras que decoraban la fachada de su antigua sede situada en la Plaza de Pontevedra y que, en el futuro, formarán parte del museo del club. La entidad blanquiazul se despidió hace un año de la que había sido su sede desde 1972, unas oficinas el primer piso del nº 19 de la Plaza de Pontevedra donadas por Pedro Barrié de la Maza a principios de los 70. El club, tras el crecimineto de los últimos años, dio el paso a tener prácticamente toda su actividad en Abegondo, a excepción de la que queda en Riazor. Este lunes operarios realizaron tareas para quitar el mural de la sede social, una franja cerámica obra de Francisco Creo Rodríguez que ha formado parte de la historia visual del club y de la ciudad.
Un pedazo de la historia de la entidad blanquiazul se despide de su lugar de origen. El Deportivo ha tomado la decisión de retirar los dos murales situados en la fachada de las antiguas oficinas de la Plaza de Pontevedra. Fuentes del club indican que se llevarán al depósito del museo para ser tratadas y restauradas. Posteriormente, se incluirán entre las piezas de exposición del museo, donde le buscarán un espacio adecuado para que formen parte de la herencia y todos los deportivistas puedan verlo y recordarlo.
En febrero de 2025 el Deportivo dio el paso definitivo a Abegondo. Su nueva sede social, desde entonces, está en Riazor, aunque el corazón de sus actividades vibra en la ciudad deportiva blanquiazul. Un movimiento que permite a la entidad mantener su anclaje a la ciudad y seguir tributando en ella, aunque gran parte de sus funciones las realizan en el renombrado Dépor Training Center. Quedaban en torno a 25 empleados que trabajaban en la Plaza de Pontevedra y que, en su día, fueron distribuidos entre Abegondo y la Oficina de Atención al Socio y al Accionista de Riazor (OAD).
En la tarde del lunes operarios realizaron tareas de desmontaje en la fachada de los dos murales que indicaban que aquella fue, durante cinco décadas, la casa del Deportivo. Primero, la obra situada en Rúa Rubine, en la que durante varias horas trabajaron en una plataforma móvil para su retirada. Debido a la parada de autobús que se sitúa en frente (Pza. Pontevedra, 18), la retirada del cartel obra de Francisco Creo, que es el que se sitúa junto a la entrada principal, se realizará por la noche, a partir de las 23.30.
La obra data también del año 1972, fecha en la que el club estrenó su oficina. La franja cerámica fue obra de Francisco Creo Rodríguez, un artista local, dibujante, pintor y ceramista, que pasó sus últimos años en un taller de la Rúa Rosario de la Ciudad Vieja hasta que falleció en 1987.
Las distintas sedes del Deportivo a lo largo de su historia
Desde su fundación en 1906, el Deportivo ha contado con varias sedes en la ciudad, entre ellas la propia Sala Calvet (entresuelo de la calle Galera 47-49) y dos muy recordadas en San Andrés y La Marina (años después sigue siendo dependencia del club como despacho de billetes), además de la ubicación de la plaza de Pontevedra, la más longeva con más de medio siglo de actividad. En 2017 el local de la plaza de Pontevedra sufrió una profunda renovación, pero pasados los años y con el paso adelante dado en Abegondo, se ha revelado como inadecuada para las exigencias de diario de un club como el Deportivo
- El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
- Cuenta atrás para despedir el mamotreto de Betanzos: un empresario compra el edificio Mandeo 50 para completarlo
- Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
- Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
- Retenciones en el entorno de Marineda City por la gran afluencia de público
- Los seis hermanos de A Coruña que hornean galletas como si fueran joyas: 'A la gente le recuerdan a las de antes
- Una empresa de A Coruña despide a un trabajador por ser testigo en un juicio y la Justicia le obliga a pagarle 7.500 euros y readmitirlo
- Elviña, la puerta de entrada a la ciudad: 'Se ve muy bonito desde fuera, pero dentro está más descuidado