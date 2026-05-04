La Policia Nacional interviene bengalas, palos y armas blancas en un local de Riazor Blues antes del Deportivo-Leganés

La Policía Nacional evitó el pasado viernes un enfrentamiento entre aficionados radicales antes del partido entre el Deportivo y el Leganés en Riazor. En la mañana del partido, declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal Antiviolencia, se detectaron dos grupos de aficionados ultras de ambos conjuntos en la ciudad, en torno a las 11.30 horas, con intención de encontrarse y enfrentarse. Los agentes del dispositivo de seguridad intervinieron para evitar la pelea para identificar, asilar y controlar a los simpatizantes del conjunto madrileño. El operativo policial llevó también a cabo un registro en un local frecuentado por los Riazor Blues, próximo al estadio. Según informa la Policía Nacional, se identificó a 20 individuos y se intervinieron palos, guantes, cascos, máscaras, martillos, armas blancas, bengalas y drogas.

La actuación se llevó a cabo en la mañana de un día especialmente concurrido en los aledaños del estadio, con motivo del Día de las Peñas que el Deportivo organizó durante toda la jornada festiva. La Policía continúa investigando los hechos. Las sanciones pueden elevarse hasta 650.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos por un período de tiempo entre dos y cinco años.

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Antecedentes

La Policía tenía este local en su punto de mira tras los incidentes detectados en los últimos recibimientos al equipo. En la previa del partido contra el Málaga, una bengala estuvo a punto de causar un incendio en un vehículo aparcado delante del establecimiento y daños en la fachada del edificio. Unas semanas antes, en el encuentro contra el Zaragoza, que el humo y las llamas de estos objetos obligaron a detener el autobús del equipo por riesgo de incendio y de atropello por falta de visibilidad.