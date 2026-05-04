Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Dónde queda suelo edificable en A Coruña?Precintado un pub de Matogrande con orden de cierreDespedido en A Coruña y readmitido por mandato judicialCocina Económica: "Vienen personas que cobran una prestación pero no les alcanza para subsistir"Cortes de tráfico en A Coruña por la Vuelta Ciclista femeninaEl zapatero coruñés que ha reparado más de 160.000 zapatosCuenta atrás para el mamotreto de Betanzos
instagramlinkedin

Deportivo

La Policia Nacional interviene bengalas, palos y armas blancas en un local de Riazor Blues antes del Deportivo-Leganés

Los agentes del dispositivo de seguridad evitaron una pelea entre aficionados radicales en la mañana del partido

Material intervenido por la Policía Nacional en el registro al local de Riazor Blues el pasado viernes.

Material intervenido por la Policía Nacional en el registro al local de Riazor Blues el pasado viernes. / CNP

RAC

A Coruña

La Policía Nacional evitó el pasado viernes un enfrentamiento entre aficionados radicales antes del partido entre el Deportivo y el Leganés en Riazor. En la mañana del partido, declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal Antiviolencia, se detectaron dos grupos de aficionados ultras de ambos conjuntos en la ciudad, en torno a las 11.30 horas, con intención de encontrarse y enfrentarse. Los agentes del dispositivo de seguridad intervinieron para evitar la pelea para identificar, asilar y controlar a los simpatizantes del conjunto madrileño. El operativo policial llevó también a cabo un registro en un local frecuentado por los Riazor Blues, próximo al estadio. Según informa la Policía Nacional, se identificó a 20 individuos y se intervinieron palos, guantes, cascos, máscaras, martillos, armas blancas, bengalas y drogas.

La actuación se llevó a cabo en la mañana de un día especialmente concurrido en los aledaños del estadio, con motivo del Día de las Peñas que el Deportivo organizó durante toda la jornada festiva. La Policía continúa investigando los hechos. Las sanciones pueden elevarse hasta 650.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos por un período de tiempo entre dos y cinco años.

Noticias relacionadas

Antecedentes

La Policía tenía este local en su punto de mira tras los incidentes detectados en los últimos recibimientos al equipo. En la previa del partido contra el Málaga, una bengala estuvo a punto de causar un incendio en un vehículo aparcado delante del establecimiento y daños en la fachada del edificio. Unas semanas antes, en el encuentro contra el Zaragoza, que el humo y las llamas de estos objetos obligaron a detener el autobús del equipo por riesgo de incendio y de atropello por falta de visibilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents