Reencuentro especial en Cádiz: Lucas Pérez e Imanol Idiakez, frente a frente contra el Dépor

Vivieron juntos hace casi dos años una auténtica fiesta en la que Riazor festejó el regreso a Segunda División y el final de la dura travesía del Deportivo fuera de fútbol profesional. Ahora, llevan poco más de dos semanas juntos en Cádiz, trabajando codo con codo para enderezar el rumbo de un conjunto, el amarillo, que lleva meses al borde del precipicio de la Primera RFEF y no encuentra la manera de escalar posiciones. Lucas Pérez e Imanol Idiakez volvieron a cruzar sus caminos en la tacita de plata a tiempo para vivir este viernes (20.30 horas) su particular reencuentro con el Dépor. Unos luchan por salvarse y otros, por volver a festejar, dentro de unas semanas, con la misma euforia que hace dos años.

En todos sus años como futbolista profesional, Lucas Pérez nunca se ha enfrentado al Deportivo. No coincidió con los herculinos en liga en ninguna de sus etapas en otros clubes de España: Alavés, Elche o Cádiz. Formaba parte del conjunto vitoriano en 2021, cuando ambos conjuntos se enfrentaron en Copa del Rey en Riazor. Sin embargo, el de Monelos no formó parte de la convocatoria en aquella ocasión.

El regreso de Lucas a Cádiz

El delantero aterrizó hace apenas un mes en el proyecto de un Cádiz que lleva una dinámica catastrófica desde finales de 2025. Dos exdeportivistas como Gaizka Garitano y Sergio González, el primero como técnico y el segundo como futbolista, pasaron por el banquillo gaditano sin lograr corregir el rumbo de un equipo pensado para pelear por regresar a Primera que llega al último mes de competición coqueteando con el descenso a la tercera categoría.

Lucas Pérez controla el balón en su debut con el Cádiz contra el Andorra. / LaLiga

El coruñés, que ya estuvo en el equipo andaluz en 2022, antes de bajar al barro con el Dépor, llegó para aportar liderazgo, calidad y trabajo al vestuario tras casi un año sin jugar. Salió del conjunto coruñés en enero de 2025 y acabó el curso en el PSV, donde tuvo pocos minutos y tuvo que confinarse al padecer tuberculosis. En los últimos meses, entrenó con Racing de Ferrol, Rayo Majadahonda y Leganés, pero no se concretó su regreso a los terrenos de juego hasta que apareció en escena el Cádiz.

Todavía no ha visto portería. Salió desde el banquillo en los dos primeros encuentros, aun con Sergio a los mandos, pero no pudo evitar las derrotas contra el Andorra en casa (0-1) y frente al Sporting a domicilio (3-0). "La vida me ha enseñado que ahora es cuando hay que darle la vuelta. Hay que vivir con el fallo. Les digo a mis compañeros que no se vengan abajo, que lo vamos a conseguir", explicó en su presentación.

Idiakez, al rescate

El excentrocampista del Dépor fue cesado tras apenas siete encuentros en el banquillo del Nuevo Mirandilla y su lugar lo ocupó otro viejo conocido de A Coruña: Imanol Idiakez. La aventura del técnico donostiarra salió del Dépor a inicios de la temporada pasada. Pronto encontró destino, el AEK Larnaca de Chipre. Ya había dirigido al conjunto chipriota en dos ocasiones y, en su tercer paso por la isla, logró levantar una Supercopa y disputar la Conference League. Su aventura terminó a comienzos de marzo y hace apenas tres semanas, le surgió la oportunidad fichar por el Cádiz.

"Cuando salí del Dépor me fui al extranjero porque no me sentía capaz de ir a ningún sitio en España", señaló en su presentación. En su estreno sufrió derrota cruel, con remontada incluida, en casa contra la UD Las Palmas. El pasado sábado firmó las tablas (2-2) a domicilio contra la Cultural Leonesa en un duelo en el que logró remontar el tanto inicial de los leoneses, pero les empataron en el tiempo de descuento.

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Imanol Idiakez, durante su primer partido como entrenador del Cádiz, contra la UD Las Palmas / LaLiga

Idiakez, al igual que Lucas, nunca se ha cruzado en el camino del Dépor en Liga en su etapa como entrenador. No obstante, sí lo hizo en Copa en el año 2018, cuando estaba en el banquillo del Zaragoza. Los maños vencieron 2-1 aquella eliminatoria a partido único. Su mal inicio en liga le costó el puesto en La Romareda un mes más tarde, antes de que se pudiese enfrentar al equipo herculino en la competición doméstica. Será una noche de reencuentros marcada por los recuerdos imborrables del pasado y las urgencias clasificatorias del presente.