La surrealista escena que vivió un ex del Deportivo al tener que sacar al dirigente de su club del campo: "Estaba fuera de sus cabales"

La última jornada de la Liga Apertura de Colombia acabó con derrota de Independiente de Medellín, que no podrá disputar los octavos de final del campeonato liguero. Tras el varapalo, se vivió una escena surrealista: el dueño de la entidad discutió con los hinchas y tuvo que intermediar el capitán para llevárselo porque "estaba fuera de sus cabales". Con el brazalete en el brazo, en el conjunto colombiano, está un ex del Deportivo que tuvo que dar la cara tras el encuentro. Precisamente fue como blanquiazul cuando llegó a estrenarse con la selección nacional.

Los hinchas de Medellín acabaron disgustados. Su equipo se ha quedado sin participación liguera en los octavos de final tras acabar el Apertura en decimoprimera posición. Dependían de sí mismos para avanzar, pero cayeron derrotados por 2-1 ante Águilas Doradas en casa. El gol de Diego Moreno en el tiempo de descuento no sirvió para recortar la diferencia generada en la primera mitad por Jorge Rivaldo y ampliada en la segunda por Nico Lara Vasquez, autores de los tantos del triunfo. Su rival, 12º, no se jugaba nada.

La polémica llegó, en especial, tras el final del encuentro. Raúl Giraldo, el máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín, realizó diversos gestos ofensivos a los propios hinchas del poderoso de la montaña, incluyendo gestos obscenos en referencia al dinero. Se lo tuvo que llevar del campo el capitán del equipo: Didier Moreno. El cafetero militó en el Deportivo en la temporada 2018/19, precisamente procedente del Independiente, al que ha regresado en el mes de enero. Está compitiendo en la Copa Libertadores, pero se han quedado sin objetivos demasiado pronto en Liga.

Didier Moreno, junto a un compañero, tuvo que sacar del campo al dirigente del club, que seguía discutiendo con los hinchas de la grada, notablemente enfadados. Una imagen rocambolesca que está recorriendo el mundo del fútbol. El veterano centrocampista colombiano tuvo que tomar la palabra ante la prensa para disculparse.

Didier Moreno, ex del Deportivo, habló tras el encuentro

Tras el encuentro, Didier Moreno, capitán del club, salió a dar la cara a sala de prensa. Unas palabras recogidas a través de redes sociales por el periodista Juan Pablo Rúa Jiménez. "Es nuestro jefe, había que estar cerca de él. Sentí que estaba un poco fuera de sus cabales. Está cargando con muchas emociones de mucha gente. Lo entiendo, como entiendo a la hinchada. Espero que el jueves podamos dar una alegría a la gente que salió frustrada", respondió el centrocampista cafetero.

El próximo día 8, a las 02.30 (hora española), Independiente recibirá en Colombia a Flamengo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Actualmente ocupan la tercera posición con cuatro puntos, tras una victoria, un empate y una derrota. La tercera plaza da acceso a la Copa Sudamericana, mientras que si logran quedar entre los dos primeros, accederán a los octavos de la Libertadores.

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Didier Moreno disputó un total de 22 partidos con el RC Deportivo. El tres veces campeón de Colombia llegó procedente de Independiente Medellín el verano de 2018, y jugó 21 partidos de Liga y uno más de Copa del Rey. En Total, dio dos asistencias y disputó 1.126 minutos como blanquiazul.