El banquillo acerca al Deportivo al ascenso a Primera División: gana hasta siete posiciones en la clasificación gracias a sus revulsivos

Sabía el Deportivo hace un año que no servía solo con un once competitivo en una liga tan larga, en una competición tan igualada. El banquillo, la rotación, la competencia interna. Factores clave para que, en verano, Fernando Soriano reforzarse al equipo buscando no solo una buena alineación para Antonio Hidalgo, también una rotación que solucionase problemas y sostuviese el pulso en los momentos de dificultad. Si en la temporada 2024/25 los suplentes blanquiazules tardaron 29 jornadas en tener incidencia sobre los resultados, esta campaña marcan la diferencia con 14 goles logrados y 14 puntos extra. Sin su rotación, el equipo coruñés ocuparía la décima plaza con 54 puntos.

Zakaria Eddahchouri y Noé Carrillo cambiaron la suerte del Deportivo ante el Leganés. No fue casualidad, ni fruto del azar. Es una constante en la temporada del Deportivo. Si no puede ganar con su once titular, Antonio Hidalgo tiene armas para desatascar los partidos, empatarlos o, incluso, remontarlos. El técnico, además, no ha repetido once titular prácticamente nunca en todo el curso. Siempre hay pequeños matices y modificaciones que mantienen activa a toda la plantilla. En total, ha utilizado 27 futbolistas en 38 jornadas.

De los 59 goles cosechados esta temporada en LaLiga Hypermotion, 14 de ellos proceden de jugadores que arrancaron el partido como suplentes. Zakaria Eddahchouri (6 goles y dos asistencias), Samuele Mulattieri (4 tantos), Stoichkov (una diana y una asistencia), David Mella, Bil Nsongo y Noé (una anotación para cada uno) son los revulsivos del Deportivo.

De esos 14 goles, ocho han cambiado marcadores y han supuesto que el Dépor sacase rédito clasificatorio. En total, 14 puntos más. De los 68 cosechados, un 20% representan la aportación del banquillo. Sin esos, el Deportivo tendría actualmente 54 puntos y estaría en décima posición, por detrás de Andorra, Córdoba, Eibar, Burgos, Málaga, Castellón y Las Palmas.

Noé Carrillo celebra su gol ante el Leganés junto a Mario Soriano. / Carlos Pardellas

Así han impactado los suplentes en los marcadores del Deportivo

Esta dinámica ha sido una constante a lo largo de la temporada. Desde la jornada tres, ante el Leganés, cuando Samuele Mulattieri certificó el empate anotando el 2-2 en los minutos finales, el Dépor ha decidido partidos con sus cambios. Mientras muchos equipos pierden calidad en la rotación, los blanquiazules son capaces de sostener el pulso competitivo.

Stoichkov dio dos puntos ante el Ceuta (2-1) entrando en Riazor desde el banquillo y desempatando la contienda. Aunque esta tendencia ha sido notoria, en especial, a partir de enero. Anteriormente, muchos de los goles llegaban con partidos que el equipo ya estaba ganando, como el hat trick de Eddahchouri ante el Mirandés, los tantos del neerlandés en Albacete o contra el Huesca en la ida; o el de Mella en El Arcángel.

Samuele Mulattieri, segundo mejor revulsivo de la plantilla, desempató el encuentro ante el Almería en enero. Dos puntos más para el casillero. Bil Nsongo, tiempo después, igualó un encuentro ante la Real Sociedad B que acabó en victoria. Sin la aportación del camerunés, quizá el conjunto coruñés no hubiese sacado nada de Zubieta. De nuevo, el ariete italiano, rompió la igualada en Riazor ante el Real Zaragoza y puso por delante al Dépor ante el Málaga, aunque el duelo acabó en empate y solo sirvió para lograr un punto. Por último, el pasado viernes, Zakaria Eddahchouri, experto desde el banquillo, y Noé Carrillo, para sumar otros tres puntos más.

En total, los suplenetes del Deportivo han aportado 14 puntos esta temporada

Zakaria Eddahchouri, el mejor revulsivo de la Liga

150 jugadores han marcado un gol o logrado una asistencia esta temporada en Segunda División entrando desde el banquillo. Entre todos ellos, nadie mejora la producción de Zakaria Eddahchouri, que ha sumado seis goles y dos asistencias partiendo desde el banquillo en 322 minutos y 16 participaciones. Ante el Leganés rompió una sequía de diez partidos sin marcar en Liga, anotando, también, su décima diana. Añade otras cuatro asistencias a su cuenta particular en Liga este curso.

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Entre los revulsivos más destacados de Segunda División destaca también Israel Suero, del Castellón, que iguala la producción del neerlandés con cuatro goles y cuatro asistencias, pero en 22 participaciones y 558 minutos como suplente. Por debajo, Asier Villalibre es el máximo anotador, con siete, aunque no ha logrado ninguna asistencia. Lo ha hecho en 15 partidos y 329 minutos arrancando desde el banquillo. Jon Morcillo, con dos goles y cinco asistencias, se sitúa a uno, repartiendo sus 373 minutos en 17 duelos y dos equipos (Albacete y Almería). Cerca quedan Adrián Niño y Gonzalo Petit (ambos con 5+1).