Así está la clasificación de Segunda División: El Almería resiste la presión del Dépor

La Segunda División llega a su recta final con todo por decidir tanto en su parte alta como en la zona baja. Es el sprint final en LaLiga Hypermotion y la jornada 38 ha provocado algunos cambios en la clasificación, ninguno en beneficio del conjunto coruñés. Queda un mes para decidirlo todo. El Deportivo cumplió con su parte el pasado viernes ante el Leganés, mientras que el Málaga venció en su duelo directo y el Castellón tropezó. Sin embargo, Racing de Santander y Almería cumplieron con su parte, por lo que los blanquiazules tendrán que esperar una semana más para asaltar la zona de ascenso directo. El líder tiene 72 puntos, por 70 de los indálicos y 68 del Dépor.

El Deportivo fue el primero en competir. Lo pasó mal Riazor con una larguísima y polémica revisión por un penalti por mano de Zakaria Eddahchouri. Sin embargo, en el momento clave, Álvaro Ferllo salvó la victoria desde los once metros. Es el tercer penalti que ataja esta temporada. No evitó, eso sí, el cabreo institucional del club coruñés, que pese a la victoria, mostró a través de Massimo Benassi, consejero delegado, su enfado con la intervención del VAR.

La jornada de viernes se completó con la derrota del Andorra, lo que descabalga al equipo del principiado de la carrera por la promoción de ascenso, y la derrota también del Zaragoza, en casa, ante el Granada, lo que deja a los maños en una situación muy compleja.

Los jugadores del Dépor celebran un gol en Riazor ante el Zaragoza / Iago Lopez

La jornada del sábado en Segunda División

El sábado la Cultural Leonesa, colista con 33 puntos, empató 2-2 ante el Cádiz en una jornada que no ha dejado a ninguno de los dos equipos satisfechos. El conjunto gaditano empezó perdiendo, remontó, pero en el tiempo de descuento vio cómo se le resistía la primera victoria en la era Idiakez. El próximo viernes, Cádiz-Leganés.

A las 18.30, el Castellón cayó derrotado en casa ante el Córdoba. Los orelluts ocupan la cuarta posición, pero çeste tropiezo provoca que se queden a cuatro puntos del Dépor, actualmente segundo. Los blanquiverdes suman 57 y todavía mantienen algunas opciones de play off.

A las 21.00, cerraron el sábado Málaga y Eibar, con triunfo boquerón por 4-2 después de un partido intenso, reñido y con muchas alternativas. El conjunto de La Rosaleda vuelve a la zona ascenso con 63 puntos, a cinco del Dépor, y dos por encima de Eibar y Burgos, aunque estos todavía no han jugado.

Los jugadores del Málaga celebran la victoria / LaLiga Hypermotion

La jornada del domingo en LaLiga Hypermotion

El Racing de Santander abre el domingo ante el Huesca (14.00). Los de José Luis Oltra se han reenganchado a la pelea por la permanencia y necesitan dar la sorpresa en casa del líder. El conjunto cántabro, tras empatar ante el Ceuta, no se puede permitir despistes.

Las Palmas cerrará el domingo ante el Valladolid (21.00) poco después de que el Burgos visite a la Real Sociedad B. El equipo canario tiene 63 puntos por 61 de los blanquinegros.

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Por último, el lunes el Almería lo pasó ante el Mirandés, pero logró un triunfo por 4-2 que le permite sostener el pulso al Dépor.