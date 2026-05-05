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Segunda División

El CTA esquiva el penalti de Eddahchouri en su 'Tiempo de revisión': no analizan la polémica del Dépor-Leganés

Solo analizan dos acciones en toda la jornada de Segunda División, sin pasar por lo sucedido en Riazor

El momento de la mano de Eddahchouri en el Dépor-Leganés que acabó en penalti.

El momento de la mano de Eddahchouri en el Dépor-Leganés que acabó en penalti. / RFEF

Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) no ha analizado la polémica acción de penalti de Zakaria Eddahchouri por mano en el partido entre el Deportivo y el Leganés que se resolvió con un 2-1 tras una parada de Álvaro Ferllo desde los once metros en el tiempo de descuento. Pese a la larga polémica que arrastró la jugada, con queja institucional del club blanquiazul tras el encuentro, no hay ninguna imagen del encuentro en el programa Tiempo de Revisión, en la que los colegiados analizan cada semana algunas jugadas polémicas. Hace una semana, decretaron que el penalti en Burgos de Quagliata había sido un error de intervención del VAR y del colegiado de campo al señalarlo.

Ni rastro de una de las grandes polémicas del fin de semana en Segunda División. El CTA, en su programa Tiempo de Revisión, no ha entrado a valorar el penalti señalado por mano a Eddahchouri en el tiempo de descuento, pese a que la revisión duró varios minutos y provocó quejas y disputas sobre si era o no una mano antinatural y si la acción estaba bien señalada tras la revisión del VAR.

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El CTA ha dedicado dos minutos a la categoría de plata, tratando tan solo dos jugadas. Analizan la expulsión en el partido entre el Racing de Santander y el Huesca, y el penalti en La Rosaleda en el Málaga-Eibar. Tras casi seis minutos, más del 50% del programa dedicado a Primera División, y dos acciones de Segunda, pasan a la Liga F sin mención al encuentro de Riazor.

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