Así es la renovación de Noé Carrillo: las claves del blindaje del Deportivo a la joya que llama a la puerta del primer equipo

El Deportivo ha renovado a Noé Carrillo hasta 2029, con opción a otro año más por objetivos. Era una de de las operaciones que se estaban cocinando, con calma, en el interior del club, como adelantó LA OPINIÓN en marzo. La pŕóxima temporada no tiene asegurada ficha del primer equipo, pero sí a partir de 2027. Pese a que algunas operaciones relacionadas con el primer equipo quedarán pospuestas para cuando se cierre el campeonato, la del canterano de Teo era una prioridad que había que sellar. Su actual vinculación llegaba hasta 2027, firmada hace dos años, cuando todavía era un juvenil cuya proyección, enorme, no atisbaba a ser tan alta. El centrocampista ha tirado abajo la puerta sin contemplación y el pasado viernes fue clave con un golazo para darle la victoria a su equipo en Segunda División, como antes, en diciembre, ya lo había sido en la Copa del Rey. Durante estos meses muchos equipos han tentado y han querido llevarse a Noé, del más alto nivel. No ha escuchado a ninguno, ha querido seguir en A Coruña.

Llegó en etapa infantil al Deportivo y a base de pico y pala se ha convertido en uno de los grandes proyectos de la cantera del club. Noé Carrillo, nacido en 2006, se ha ganado cada segundo (y alguno más) que ha disputado con la primera plantilla blanquiazul. Debutó en Copa del Rey, ante el Mallorca, con un gol agónico que permitió a los blanquiazules avanzar a los octavos de final, y recibir a un Atlético de Madrid que a la postre fue finalista. También tuvo minutos ante los colchoneros, y no le tembló el pulso pese a las estrellas que tenía en frente.

Uno de sus formadores, Darío Cotelo, le describió como "el tapado" de una generación de 2006 que nunca se ha cansado de ganar en la base del Deportivo. Ha acompañado desde que aterrizó en Abegondo a nombres como Dani Estévez, Manu Ferreiro, Héctor Areosa o Hugo Torres, actualmente en el Fabril, u otros como Adrián Guerrero (cedido en el Ourense CF), Yago Moreira, Lucas Taibo o Javier Oreiro, en las canteras de Villarreal, Sporting de Portugal y Betis, respectivamente. "Le vino fenomenal estar a la sombra, porque a su capacidad técnica y táctica, siempre ha sumado que es un jugador de pico y pala, expresó su exentrenador en las páginas de este diario.

Noé Carrillo, esta temporada con el Fabril ante el Coruxo. / Carlos Pardellas

El camino hasta el Deportivo con horas interminables de autobús

La historia de Noé en el Deportivo es la del proceso de crecimiento, el trabajo y la perseverancia. Como muchos jóvenes que acuden cada día a Abegondo, en su formación ha acumulado innumerables horas de autobús desde Santiago para llegar a la ciudad deportiva. Una apuesta de la entidad, también de las familias y los propios chicos, que renuncian a incontables horas de vida a cambio de perseguir su sueño. "Lo llevaba muy mal, pero también tengo un gran recuerdo de todos los compañeros. Me hizo conocer a gente de otros años. Al principio mis padres no les molaba mucho la idea, porque justo empezaba el Instituto también, pero yo insistí", expresó en una entrevista con LA OPINIÓN sobre cómo lo vivió.

No fue, tampoco, un proceso sencillo. En su último año de juvenil dio el salto al Fabril. Su irrupción inicial fue total, asomándose al primer equipo en el primer semestre de la temporada pasada. Sin embargo, dos lesiones cortaron en seco su curso 24-25. Fue la primera vez que estuvo tanto tiempo parado y tuvo que pasar por el quirófano. "Fue la primera, tuve a lo mejor algunas de una o dos semanas, pero esta fue la más grande. Y llegó cuando yo mejor me sentía. Al principio, decidimos no operarme y hacer un tratamiento más conservador, pero después cuando estaba volviendo, volví a romperme y ya me tuve que operar. Fue bastante difícil, sobre todo, la recaída. Venía de tres meses parado, que ya me habían costado un poco, y estaba volviendo a entrenar y justo ahí, me rompí. Fue bastante duro, pero ahora ya tenemos olvidado todo eso", relató en este diario.

El Dépor-Leganés, en imágenes / Carlos Pardellas

Noé irrumpe a tiempo en la Liga del Deportivo

En Liga, la llegada de Riki Rodríguez le cortó el paso en el mes de enero, cuando alcanzó su mejor momento futbolístico con el Fabril. Parecía que, tras la Copa del Rey, podía llegar su momento, pero Antonio Hidalgo apostó por otros nombres. Hasta el pasado viernes ante el Leganés, había disputado un minuto en Almería en enero y cuatro contra el Córdoba en Riazor. Frente al equipo pepinero, ingresó al campo después del empate de Juan Cruz, y solo necesitó un buen pase de Yeremay Hernández para transformar el 2-1 después de un precioso control orientado y un cañonazo desde la frontal que sorprendió a Juan Soriano.

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El pasado fin de semana, la baja de Stoichkov le abrió la puerta. Son perfiles diferentes. El gaditano, más vinculado al gol y a los últimos metros, mientras que Noé destaca en el pasillo central como centrocampista, interior de tercera altura o mediapunta. Al Dépor le quedan cuatro partidos para el final de Liga y el canterano de Teo puede ser una excelente opción para dinamizar el juego interior.