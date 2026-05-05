Así luce la fachada de las antiguas oficinas del Deportivo en Plaza de Pontevedra sin las cerámicas: los planes del club con dos piezas simbólicas

El Deportivo retiró este lunes los dos mosaicos que presidían la fachada de las antiguas oficinas que el club regentó como sede de la entidad desde 1972 hasta 2025. Uno de los carteles era una cerámica creada por Francisco Creo Rodríguez el mismo año en el que el club se trasladó tras la donación de Pedro Barrié de la Maza, y se situaba en el corazón de la Plaza de Pontevedra. El otro letrero, de los años 60, ya había formado parte de la antigua sede en Santa Catalina, y fue situado en Rúa Rubine, siendo también el primero en retirar por los operarios. Las sombras de ambas ocupan una buena franja en las paredes del edificio, perceptible y visible horas después. Es, a fin de cuentas, un pedazo de la historia de la ciudad.

Gus de la Paz / Xane Silveira

La entidad blanquiazul se despide temporalmente de dos de los iconos que unían al club con la ciudad. Tras el traslado a Abegondo el año pasado, el Dépor dejó vacías sus oficinas de la Plaza Pontevedra, ocupadas durante los últimos 53 años, hasta que el crecimiento de la entidad, sumado a la ampliación de la Ciudad Deportiva, provocó la decisión de cambiar gran parte de la actividad al renombrado Dépor Training Center. El Deportivo sostiene su sede social, desde entonces, en Riazor (en la Oficina de Atención al Deportivista, OAD). Un movimiento que permite a la entidad mantener su anclaje a la ciudad.

La cerámica que se situaba en plena Plaza de Pontevedra, sobre la entrada a las antiguas oficinas, es un obra que data del año 1972, fecha en la que el club estrenó su antigua sede. La franja cerámica fue una creación de Francisco Creo Rodríguez, un artista local, nacido en Noia, dibujante, pintor y ceramista, que pasó sus últimos años en un taller de la Rúa Rosario de la Ciudad Vieja hasta que falleció en 1987. Ha sido durante décadas una imagen icónica del Deportivo y su unión a la ciudad.

Así lucía la antigua cerámica de 1972 que presidía la fachada de las oficinas del Deportivo en la Plaza de Pontevedra / GUS DE LA PAZ

El futuro de los carteles pasa por el museo del club

El Deportivo tiene plan para las franjas retiradas. La entidad blanquiazul se llevarán al depósito del museo para ser tratadas y restauradas. Posteriormente, se incluirán entre las piezas de exposición del museo, donde le buscarán un espacio adecuado para que formen parte de la herencia y todos los deportivistas puedan verlo y recordarlo.

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Retirada del mural del Deportivo en la oficina de Plaza Pontevedra / GUS DE LA PAZ

Las distintas sedes del Deportivo a lo largo de su historia

Desde su fundación en 1906, el Deportivo ha contado con varias sedes en la ciudad, entre ellas la propia Sala Calvet (entresuelo de la calle Galera 47-49) y dos muy recordadas en San Andrés y La Marina (años después sigue siendo dependencia del club como despacho de billetes), además de la ubicación de la plaza de Pontevedra, la más longeva con más de medio siglo de actividad. En 2017 el local de la plaza de Pontevedra sufrió una profunda renovación, pero pasados los años y con el paso adelante dado en Abegondo, se ha revelado como inadecuada para las exigencias de diario de un club como el Deportivo