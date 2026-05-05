Quagliata: "En este último mes el equipo ganó madurez en el campo"

Giacomo Quagliata evita la polémica días antes de viajar a Cádiz. El lateral zurdo protagonizó hace dos semanas en Burgos un penalti que, días después, el CTA reconoció haber estado mal arbitrado por el VAR. "Yo en el momento estaba tranquilo porque estaba seguro de la acción. Cuando vi la decisión estaba enfadado. No sabía qué hacer. Pero hay que pensar en el presente, no al pasado ni al futuro", expresa el italiano, centrado en lo que tienen delante en plena carrera por el ascenso a Primera División.

"El club ya habló de eso. Lo único que puedo decir es que el equipo piensa en el campo", expresó el carrilero italiano sobre la polémica arbitral de las últimas semanas, en especial, tras el partido ante el Leganés. "No podemos hacer nada. Si se habla se lo lleva el viento. Tenemos gente que habla de eso", concluyó.

El futbolista transalpino está enamorado del Deportivo y de su afición. La conexión del italiano con la grada ha sido total desde el primer día, y cree que, en estos momentos del curso, va a ser una de las claves para pelear el ascenso a Primera División. "Es una locura", afirma sobre el último recibimiento en Riazor. "Cada vez que lo veo te sale un brivido (un temblor). Es increíble. A mí personalmente", afirma Quagliata, quien considera que "para todos los jugadores esto es un sueño" por cómo la gente "empuja": "Todos juntos hasta el final, tenemos que seguir así".

Quagliata evita hacer cuentas, aunque tiene claro que el ascenso directo pasa por acumular triunfo tras triunfo en los últimos cuatro partidos que quedan. "Es mejor no hacer cuentas, dentro de ti lo haces. El equipo intentará ganar todos los partidos. Sabemos que no es fácil. Son partidos jodidos. Pero el equipo seguro que peleará hasta el final con esa mentalidad de querer ir a ganar todos los partidos", expresa.

Quagliata, en el calentamiento en El Plantío. / Fernando Fernández

La evolución del Deportivo

El lateral zurdo considera que hay que "pensar en positivo" respecto a si valdrán cuatro triunfos para promocionar de manera directa, y valora el crecimiento del equipo: "En ese último mes el equipo ganó madurez en el campo. Cuando nos marcan tenemos la fuerza de levantarnos y no es fácil". Una evolución que es fruto de "jugar más partidos" juntos: "Te llega natural. Nos faltaba un poquito de madurez y ahora no".

Noticias relacionadas

Bromea el italiano sobre el futuro del equipo. "No tengo una esfera mágica", dice, sobre cuánto será necesario, pero tiene claro que eso pasa por tener "la mentalidad de pelear cada partido", empezando por el Cádiz.