El Comité de Disciplina se ceba con el banquillo del Dépor: seis partidos de sanción para los ayudantes de Hidalgo

El partido entre el Deportivo y el Leganés estuvo marcado por el polémico penalti señalado por mano de Zakaria Eddahchouri en los minutos finales. Álvaro Ferllo salvó al conjunto coruñés en el último instante, y los pupilos de Antonio Hidalgo lograron tres puntos claves en la pelea por el ascenso a Primera División. Aunque el CTA no ha analizado la acción, las consecuencias del enfado blanquiazul han llegado días después tras la comunicación pública de los acuerdos del Comité de Disciplina adoptados para la jornada 38 de Segunda División, que se saldan con tres ayudantes de Antonio Hidalgo sancionados y seis partidos en total.

La RFEF ha hecho públicas las sanciones tras la jornada 38 de Segunda División. El partido entre el Deportivo y el Leganés acabó con varios expulsados y una decena de tarjetas amarillas. La más importante es para Daniel Varela Martínez, fisio de la entidad, que ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión por "insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al árbitro principal, asistentes o cuarto árbitro".

Alejandro Ojaos Valera señaló en el acta que, una vez finalizado el encuentro y al entrar al túnel de vestuarios, «una persona se dirigió» al «asistente número 2, muy cercano a él y gritando: ‘Menudos hijos de puta, la que habéis liado hoy». Indicó también que la persona se fue a la grada y requirieron su identificación, siendo «interceptado por el Cuerpo Nacional de la Policía». «Esta persona resultó ser el fisioterapeuta del club local no estando ejerciendo sus funciones en este partido: Don Daniel Varela Martínez», firma.

Además, Ignasi Salafranca, asistente de Antonio Hidalgo; y Roberto Cabellud, entrenador de porteros, han sido sancionados con un partido de suspensión tras ver una cartulina roja directa cada una. Ambos por el mismo motivo, "protestar de forma ostensible", según reflejó el acta.

Mario Soriano abraza a Ferllo tras el pitido final / CARLOS PARDELLAS

Piqué, sancionado antes del Deportivo-Andorra

Gerard Piqué, presidente del Andorra, próximo equipo que visitará Riazor, ha sido sancionado con seis partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación de su cargo debido a los episodios vividos en el partido del equipo del Principado. El Comité amenaza, incluso, con una futura sanción de tres puntos si los hechos se siguen repitiendo. "Inhabilitación por dos meses, por actos notorios y públicos que atenten a la dignidad y decoro deportivos, por hechos recogidos en el anexo arbitra", refleja la comunicación, a la que se le añaden seis encuentros por "producirse con violencia leve hacia los/as árbitros/as, con multa accesoria al club".

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El Andorra, además, ha sido sancionado con 1.500 euros y la "clausura parcial del recinto deportivo por dos partidos" en sus "zonas de palco y VIPS anejas" por "incumplimiento, consciente y reiterado, de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias que dicten los órganos federativos".