El Deportivo solo sabe ganar sufriendo en 2026: la resiliencia que Hidalgo vaticinó ya es una realidad

Abrazar el sufrimiento. Empujar. Resistir. Son algunas de las consignas que Antonio Hidalgo ha impregnado en el Deportivo desde el primer día. Sabía que sería largo, difícil, pero en ese camino su equipo evolucionaría para aprender a sobrevivir en los días más complicados. El Deportivo suma ya 19 victorias en Liga. Solo el Racing de Santander y el Almería han logrado más (22 y 21 respectivamente), aunque nadie ha perdido menos que los blanquiazules (ocho derrotas). En el equilibrio está la clave de un equipo resiliente que en este 2026 se ha acostumbrado a ganar con resultados cortos. Solo dos victorias en las últimas 19 jornadas han llegado con resultados mayores a un tanto de diferencia. El Dépor compite y vence en el alambre. Nadie lo sabe hacer mejor.

"Hay que abrazar la dificultad y ese sufrimiento". Es una frase de febrero, aunque Antonio Hidalgo la ha repetido desde verano. Su equipo ha hecho callo a base de golpes. Un proceso "natural", explicó Giacomo Quagliata esta semana, que se ha producido con el paso de las jornadas, a medida que el grupo ha sumado "más partidos" en conjunto. "En ese último mes el equipo ganó madurez en el campo. Cuando nos marcan tenemos la fuerza de levantarnos y no es fácil", explicó el lateral transalpino. Los datos son claros y le dan la razón. El Dépor gana mucho y lo hace de manera muy ajustada.

El Deportivo ha sumado ocho victorias por la mínima en 2026, diez en toda la temporada. La tendencia es especialmente notoria desde el parón invernal, cuando el equipo superó su segunda gran crisis y salió de un agujero anímico que mermó la confianza del grupo. En este tramo, que arrancó con el 2-2 ante el Cádiz, el conjunto coruñés disputó 19 partidos, venció diez, empató seis y cayó derrotado solo en tres ocasiones (ante Castellón, Racing de Santander y Granada). Acabar sin encajar es un debe que Hidalgo no ha logrado subsanar. A cambio, su escuadra lucha y pelea por los triunfos hasta el último segundo. Es especialista en marcar en el último cuarto de hora. Casi la mitad de sus tantos llegan en los últimos tramos de los encuentros. Lo sabe bien Noé Carrillo o Zakaria Eddahchouri, el mejor revulsivo de la competición con ocho tantos producidos entrando como suplente.

Antonio Hidalgo da instrucciones durante el partido / Iago Lopez

El Deportivo estira su mejor racha invicto

La competitividad ha sido un sinónimo constante prácticamente toda la temporada en el Deportivo. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo ha perdido ocho encuentros. Solo la UD Las Palmas iguala ese dato. Nadie ha encajado menos derrotas en la categoría en un curso en el que los blanquiazules han logrado dos grandes rachas de resultados sin salir de vacío de los partidos. La primera fue en el comienzo de la temporada. Nueve jornadas tardó el equipo coruñés en tropezar por primera vez en Liga, tras cuatro victorias y cuatro empates, el Málaga venció 3-0 en La Rosaleda.

Es ya el pasado. El presente blanquiazul marca la mejor racha del curso. El objetivo pasa por alargarla hasta el final, empezando en Cádiz, ante Lucas Pérez e Imanol Idiakez, que se juegan la vida. El Deportivo suma ya nueve encuentros sin conocer la derrota desde que tropezó por última vez, en Riazor, ante el Granada. Fue el ocho de marzo y se cumplirán dos meses precisamente este viernes, día en el que visitará el Nuevo Mirandilla. Cinco victorias y cuatro empates reflejan el camino que ha permitido al Dépor pelear de nuevo por el ascenso directo.

Noticias relacionadas

Entre los ocho clasificados, todos los equipos excepto el propio Deportivo han cosechado, al menos, una derrota en los últimos cinco encuentros. La irregularidad es un síntoma común en una Segunda División muy igualada que se va a decidir por detalles. El ascenso directo se paga caro y esa capacidad del Deportivo de resistir y competir le ha permitido sostener el pulso de Racing de Santander y Almería, los únicos equipos que, tras 38 jornadas, tienen jugadores que superan los veinte goles anotados de manera individual (Sergio Arribas, con 24, y Andrés Martín, con 20).