Deportivo
Hidalgo tendrá que hacer dos descartes para la visita del Deportivo a Cádiz: una sola baja en la plantilla
Stoichkov llega a tiempo e Hidalgo tendrá que dejar fuera de la lista a dos futbolistas para hacer hueco a Noé Carrillo
Último entrenamiento de la semana para el Deportivo, que este jueves, a primera hora de la tarde, viajará a Cádiz, vía Jerez, desde el Aeropuerto de A Coruña en un vuelo directo. Tendrá que hacer descartes en la convocatoria Antonio Hidalgo. Al menos, dos. Uno suele ser Eric Puerto, tercer cancerbero que, por ejemplo, ya no estuvo en El Plantío en la última salida. La pasada jornada, ante el Leganés, Stoichkov se quedó fuera de la lista por unas molestias físicas. El gaditano se reincorporó el martes al trabajo y ha completado las últimas sesiones con normalidad, aunque con un vendaje de protección en su rodilla derecha.
Su ausencia permitió la entrada de Noé Carrillo ante el Leganés para, a la postre, ser decisivo con su gol. Si físicamente está bien, el ariete es un hombre importante y cuenta con la confianza de Antonio Hidalgo. El técnico catalán deberá elegir y, entre los hombres de ataque, Cristian Herrera es el futbolista con menos minutos de la primera plantilla. David Mella es, por tanto, la única baja del Deportivo para visitar el Nuevo Mirandilla. El zurdo fue operado y no regresará hasta la próxima temporada.
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