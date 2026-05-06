Noé Carrillo, un gol de ensueño, y el cariño de su madre desde la grada: "La última vez no pudo verlo en el estadio"

Noé Carrillo volvió a marcar un gol inolvidable con el Deportivo. Ya lo había hecho en la Copa del Rey contra el Mallorca y, esta vez, su madre sí pudo disfrutarlo desde la grada. Con "emoción y orgullo". Con el cariño de quien ha hecho muchos sacrificios para ver a su hijo triunfar. "Cuando golpeé, la verdad, casi no me lo creía", reconoce el protagonista de la victoria blanquiazul ante el Leganés. "Pensé en mi madre, que justo vino al campo ese día. La última vez no estaba y no pudo verlo en el estadio", explica sobre lo vivido tras el estallido de felicidad.

"Mi madre es una persona como yo, así un poco tímida. Siempre muy orgullosa, con mucha felicidad lo vivió. El otro día tuvo la suerte de verlo". No es timidez lo que muestra Noé Carrillo sobre el campo. Un centrocampista con una técnica exquisita que está llamando a la puerta del primer equipo con mucha fuerza. Una de las joyas de la cantera. Ayer se anunció la renovación de su vinculación contractual hasta 2029, con opción a un curso más. Un acuerdo que viene de atrás, como avanzó LA OPINIÓN DE A CORUÑA. "Siempre tuve muy claro que me quería quedar. Estoy muy contento por poder estar muchos años", expresa sobre unas negociaciones que se iniciaron en noviembre y ya "estaban cerradas".

"Tuve muchos mensajes", reconoce el canterano, nacido en 2006, y protagonista una vez más con un gol que cambia la suerte de su equipo. Llegó al club en edad infantil y espera seguir recorriendo el camino con la entidad coruñesa: "Ha sido una semana muy bonita para mí. Llevo trabajando mucho para que lleguen estos momentos". Estará en Cádiz para intentar "sumar de tres".

Noé Carrillo, en sala de prensa / Carlos Pardellas

Noé Carrillo se fija en los veteranos del Deportivo

El centrocampista de Teo reconoce que es "un privilegio" trabajar con los mayores. Con "gente de tanto nivel". Algo que le permite exigirse "un plus" y mejorar. Se fija, en especial, en cómo se comportan los veteranos, no solo sobre el terreno de juego, también fuera: "Me ayudan mucho a no tener presión. José Ángel, Escudero, Villares... un poco en todos".

Noé explica que está siendo una temporada "de mucho aprendizaje" porque está logrando "competir mejor" gracias al día a día entre el Fabril y la primera plantilla. Precisamente, Manuel Pablo bromeó el domingo tras el duelo ante el Real Ávila con que quería que chutase más desde fuera del área. "Con Manu tengo muy buena relación. Es una cosa que me insistía mucho que mejorara. No sé por qué se me ocurrió tirar".

El canterano ha asumido "con mucha normalidad" el estar a medio camino entre el primer y el segundo equipo. Considera que tiene que estar "preparado" por si Hidalgo le necesita y, si no, "seguir al 100%".

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La explosión de Noé Carrillo con el primer equipo es, también, mérito del trabajo que se hace en Abegondo día a día con la cantera. El centrocampista destaca que la capacidad de tomar decisiones de forma veloz es algo "que se trabaja mucho desde abajo" para que, llegado el día en el primer equipo, puedan estar "preparados en cualquier momento". "Lo que hacemos en cantera lo tenemos que seguir haciendo en categorías superiores. Eso se trabaja. No es algo innato, es algo que trabajamos en Abegondo, que las cosas que hagas con tu equipo las haces al día siguiente", expresa.