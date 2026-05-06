Valerón explica cómo el Deportivo cambió su vida: "Competíamos contra los mejores sin ningún miedo"

Juan Carlos Valerón, el mago de Arguineguín, leyenda del Deportivo tras 13 temporadas como blanquiazul y toda una vida al servicio del club que más le marcó en su carrera. Junto a la UD Las Palmas, donde empezó y terminó, aunque en Riazor vivió sus años de mejor fútbol. "Cuando llegué a A Coruña creo que fue la primera vez que fui consciente de lo que era el fútbol de alta competición", recuerda en el podcast Quien marca gana, en el que repasa toda su vida deportiva. Actualmente, de vuelta en casa, dirige a la entidad en la que comenzó en el fútbol base.

"Allí aprendí el oficio de jugador. Cuando empiezas a entrenar al lado de jugadores como Mauro Silva, Donato, Djalminha, Makaay, Tristán... Era un equipo que competía contra los mejores equipos sin ningún miedo, con una personalidad increíble", rememora Valerón sobre su paso por el Deportivo, el conjunto en el que miró a los ojos a los grandes de España y de Europa durante el inicio del siglo XXI.

Makaay, Valerón, Turu Flores, duscher, Scolani y Ramis trotan durante un entrenamiento del Deportivo en 2000. / Aguete

El descenso del Atlético de Madrid a Segunda División, en la 99/00, permitió a Valerón llegar al Deportivo, campeón aquel curso de la Liga. Aquello le cambió tras años en los que, cuando jugaba ante los grandes, competía con la idea preconcebida de que el encuentro acabaría en derrota. Aquel equipo tenía una mentalidad de que "cada partido es a muerte": "Si viene el Madrid vas a ganarle, si viene el Barça vas a ganarle. Eso lo empiezas a interiorizar y percibir. Te lleva a llegar al nivel que llegué como jugador, estando al lado de esos futbolistas".

Las grandes noches con el Deportivo y el cariño de A Coruña a Valerón

Juan Carlos Valerón ganó una Copa del Rey (la del Centenariazo) y una Supercopa como blanquiazul. Venía "de perder tres finales", pero en A Coruña se formó un grupo fantástico que hicieron "partidos muy recordados en Europa". "Era un equipo que jugábamos muy cómodos. Yo podía expresarme como era yo", explica Valerón en Quien marca gana. Venía de equipos en los que los entrenadores primaban "más la estructura" con unos mecanismos muy marcados. "En A Coruña esa estructura era más abierta, con un entrenador que nos daba más libertad, pero dentro de un orden. Irureta consiguió que cada uno fuera o se expresara como era, pero dentro de una idea común. Todo encajó perfecto", expresa.

Juan Carlos Valerón / Juan Varela

Al exjugador canario le quedó la pena de no haber ganado más títulos con un equipo capaz de mirarle a los ojos a cualquier escuadra. "Conseguir una liga me parece lo más difícil que hay", dice. Hay muchas noches grandes en su memoria. La remontada (4-0) ante el Milán es una de sus favoritas, junto a la final de Copa, u otras grandes victorias que recuerda como en Múnich, Old Trafford o Highbury. Pero, en especial, recuerda el sentimiento que se vivía de aquellas: "Yo nunca había vivido el estar en el túnel de vestuarios, antes de jugar, contra un Madrid, con la sensación de que podías ganar. El Deportivo logró reclutar una serie de jugadores de nivel de equipos grandes. Esos jugadores venían con el ADN y esa mentalidad".

Valerón también recuerda el cariño que siempre se le ha tenido en A Coruña. Una ciudad que respira fútbol. Ideal para que el jugador viva tranquilo y querido: "La gente era muy cariñosa. La vida diaria, con mi madre y mi hermana, era muy feliz. Salíamos a la calle. La gente es muy cariñosa con los jugadores, los valora mucho. Nunca se te mira por el rendimiento futbolístico, sino por cómo te comportas, si lo das todo, si eres honesto, si das lo mejor que tienes. Si te implicas con la gente y la afición".