Antonio Hidalgo y una lucha del Deportivo en la que "hay que estar vivos"

Antonio Hidalgo, después de toda la adrenalina del partido ante el Leganés y con el reto de asaltar el ascenso directo, acude sereno y responsabilizado a una cita en Cádiz en la que espera curvas. "Tenemos sensaciones positivas y vamos con confianza por la trayectoria. Todos los partidos van a estar igualados hasta el final.Va llegando el final y esto es lo que queríamos a principio de temporada", razona un preparados que no quiere cuentas y que tira de supervivencia tras cada semana: "Yo lo veo diferente, cada semana tienes una oportunidad de sumar de tres. Esto va de estar vivos, estar va de nosotros y luchar por los objetivos".

Enfrente estarán Lucas Pérez, del que se ha hablado esta semana como de "Antoñito", y un Idiakez que le dio la oportunidad como segundo en el AEK Larnaca: "Le tengo cariño y aprecio. Cada uno va a defender lo suyo. Fueron mis comienzos y estoy agradecido. Verle es una satisfacción. Será un partido muy igualado en un equipo que al le ha dado su toque el entrenador. Nos pondrá las cosas difíciles. Hay que hacerle daño con y sin balón".

El Dépor debe lidiar con todos los contrincantes, también con todo el ruido del VAR: "Hay que normalizar todo. Lo que pasó en el campo todos los vimos y eso no vuelve. Fui claro cuando tiene que entrar o no (el VAR). Por mucho que yo diga no se va a solucionar, pero es un tema de debate en el futuro".

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La cantera

La irrupción de Noé y que todos los futbolistas, salvo Mella, hacen que tenga que hacer dos descartes, algo que asume que también deberá "hablar con los médicos". El canterano de Teo acaba de renovar, igual que Manu Ferreiro: "Habla del trabajo en la cantera. Llegué a A Coruña y se habló de proyecto. Hay que darle el momento justo a los jóvenes. Queremos que se puedan asentar (los chavales) tras el debut. Nos dan muchísimo, estoy muy contento por Noé".